Uzmanından kritik uyarı: 'Akdeniz diyeti kanser riskini yüzde 20 azaltıyor'

Yayınlanma: 15.04.2025 - 10:40

Güncelleme: 15.04.2025 - 10:40

Beslenme Uzmanı Diyetisyen Çisem Gündüz, Ulusal Kanser Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzının kanserin oluşumundaki etkisine dikkat çekti. Dünya Kanser Araştırma Fonu (WCRF) ve Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü (AICR) verilerine göre kanser vakalarının yüzde 30 ila 50’sinin önlenebilir olduğunu belirten Gündüz, bu süreçte en önemli değiştirilebilir risk faktörlerinden birinin beslenme olduğunu vurguladı.

AKDENİZ DİYETİ KANSERE KARŞI KORUYUCU

Harvard Tıp Fakültesi'nin verilerine değinen Diyetisyen Gündüz, günlük en az 400 gram sebze ve meyve tüketiminin mide ve kolon kanseri gibi türlere karşı koruyucu etkisi olduğuna dikkat çekti. Gündüz, “Akdeniz diyetine yüksek uyumun toplam kanser riskini yüzde 10-20 oranında azalttığı gösteriliyor. Bu diyetin temel özellikleri olan yüksek antioksidan içeriği, inflamasyonu baskılayan bileşenler ve bağırsak mikrobiyotasını destekleyen lifli besinler kanserin önlenmesinde etkilidir” dedi.

Tam tahıllar, kuru baklagiller ve sebzelerin yüksek lif içeriğiyle özellikle bağırsak kanserine karşı koruyucu olduğuna işaret etti.

DÜZENLİ EGZERSİZLE KANSER RİSKİ AZALIYOR

Fiziksel aktivitenin de kanser riskini azaltabileceğini belirten Gündüz, “Bazı klinik araştırmalar, haftada 150 dakika orta düzeyde egzersizin özellikle meme ve bağırsak kanseri riskini düşürebildiğini göstermektedir” ifadelerini kullandı. Ayrıca sigaranın akciğer kanserlerinin yüzde 85’inden sorumlu olduğunu, alkolün ise meme, karaciğer ve yemek borusu kanseriyle ilişkili bulunduğunu hatırlattı.

ANTİOKSİDANLAR VE OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ ÖNEMLİ

Melatonin hormonunun hücre yenilenmesini desteklediğini belirten Gündüz, kronik stresin bağışıklık sistemini baskılayarak bazı kanser türlerinin gelişimini hızlandırabileceğini söyledi. Gündüz, “DNA hasarını önleyen antioksidanlar — C vitamini, E vitamini, selenyum, polifenoller ve flavonoidler — kanser riskini azaltabilir. Likopen ve karotenoidler de DNA’yı koruyarak iltihaplanmayı önler. Domates, havuç, tatlı patates ve kırmızı biber gibi besinler bu bileşenleri içerir. Yüksek likopen alımının prostat kanseri riskini yüzde 30 oranında azaltabileceği klinik çalışmalarla gösterilmiştir” dedi.

BAĞIRSAK FLORASI VE DOĞRU GIDALAR KORUMA SAĞLAYABİLİR

Bağırsak sağlığının bağışıklık sistemi üzerinde büyük etkisi olduğunu ifade eden Diyetisyen Gündüz, yoğurt, turşu, sarımsak ve soğan gibi prebiyotik ve probiyotik zengini besinlerin tüketiminin önemine değindi. Brokoli, karnabahar, lahana ve turp gibi sebzelerin kansere neden olan maddeleri etkisiz hale getiren enzimler içerdiğini söyledi. Somon, keten tohumu ve ceviz gibi omega-3 zengini gıdaların ise kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlatabileceğini belirtti.

İŞLENMİŞ ET VE YÜKSEK ŞEKERLİ GIDALARDAN UZAK DURUN

Kaçınılması gereken gıdalara da değinen Gündüz, işlenmiş etlerin (salam, sosis, sucuk) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 1. Grup kanserojen olarak sınıflandırıldığını hatırlattı. Ayrıca yüksek glisemik indeksli gıdaların, insülin direncini artırarak pankreas, meme ve kolorektal kanser riskini yükselttiğini belirtti.

SAĞLIKLI BİR YAŞAM, KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Kanserden korunmada bilinçli yaşamın önemine vurgu yapan Diyetisyen Gündüz, sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın kanser riskini önemli ölçüde azaltabileceğini söyledi.