Diyetteyken bunları tüketmeyin: Vücudunuz için en zararlı yiyecek ve içecekler

Yayınlanma: 03.12.2023 - 15:32

Güncelleme: 03.12.2023 - 15:33

Renkli meyvelere yüklendiniz, kuruyemişleri atıştırdınız ve somon balığı yediniz - hedefiniz daha iyi bir beyin sağlığı ise hepsi iyi hamleler. Peki ya özellikle yaşlandıkça ruh hali veya hafıza sorunları riskinizi artırabilecek yiyecekler? Hangi potansiyel olarak sorunlu öğelerin tabağınızda daha az görünmesi (veya tamamen ortadan kalkması) gerektiğini öğrenin.

MARGARİN VE KREMA

Bu gıdalar, birçok paketlenmiş atıştırmalık gıda ile birlikte, yüksek oranda trans yağ içerir. Trans yağların kalbiniz ve kan damarlarınız için iyi olmadığını biliyor olabilirsiniz. Araştırmalar bu yağların beyin fonksiyonlarına da zarar verebileceğini ortaya koymuştur. Neurology dergisinde yapılan bir çalışmada, kanlarında en yüksek düzeyde elaidik asit (yaygın bir trans yağ türü) bulunan yaşlı yetişkinlerin bunama geliştirme olasılığının daha yüksek olduğu bulunmuştur.

ALKOL

Tek bir kadeh şarap veya biranın zihninizi bozması pek olası olmasa da, alkol beynin iletişim yollarını doğrudan etkiler. Ne kadar çok içerseniz, yeni bilgileri işlemek veya bir şeyleri hatırlamak o kadar zor olabilir. Alkol ayrıca kafanızın karışmasına veya depresif hissetmenize neden olabilir.

SODA VE DİĞER ŞEKERLİ İÇECEKLER

Yaşlandıkça beyninizi keskin tutmak istiyorsanız, süper tatlı içeceklerden uzak durun. Araştırmalar, çok fazla soda, tatlı çay ve diğer şekerli içecekleri içen kişilerin hafıza sorunu yaşama ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Genellikle fruktoz adı verilen bir şeker türüne sahip olan bu içecekler, beyninizin belirli bölümlerinin küçülmesine bile neden olabilir

DİYET GAZLI İÇECEKLER VE YAPAY TATLANDIRICILI İÇECEKLER

Eğer normal meşrubatlar sizin için kötüyse, o zaman şekersiz olanlar iyidir, değil mi? O kadar hızlı değil: Araştırmalar, günde en az bir diyet soda yudumlayan kişilerin felç geçirme veya bunama riskinin neredeyse üç kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Bilim insanları, yapay tatlandırıcıların zararlı bileşen olabileceğini düşünüyor.

PATATES KIZARTMASI VE DİĞER KIZARMIŞ GIDALAR

Çok fazla kızarmış, işlenmiş gıda tüketen insanlar, düşünme becerilerini ölçen testlerde daha kötü sonuç alma eğilimindedir. Bunun muhtemel nedeni: kızarmış ve yağlı yiyecekler. Bu suçlu zevkler, beyne kan sağlayan kan damarlarına zarar verebilecek ve beynin kendisine zarar verebilecek iltihaplanmaya neden olur.

DONUTLAR

Bu lezzetli yiyecekler hem kızarmış hem de şeker yüklüdür, bu da beyin sağlığı söz konusu olduğunda kötü bir kombinasyondur. Derin kızartma işlemi ve aşırı şeker nedeniyle iltihaplanmaya karşı çifte darbe alırsınız. Araştırmalar kandaki yüksek şeker seviyelerini bunama ile ilişkilendirmiştir. Daha da kötüsü: Çoğu çörek, beyninizin ihtiyaç duymadığı bir başka bileşen olan trans yağ içerir.

BEYAZ EKMEK VE BEYAZ PİRİNÇ

Rafine karbonhidratlar, tadı çok tatlı olmayanlar bile, kan şekerinizi yükseltebilir. Bunu genellikle zihinsel olarak sisli hissetmenize neden olabilecek bir çöküş izler. Araştırmalar, çok fazla rafine karbonhidratın, özellikle genetik olarak yatkınlığı olan bazı kişilerde Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğini göstermektedir. Karbonhidrat tüketirken tam tahıllı ekmekleri, esmer pirinci ve kepekli makarnayı tercih edin.

KIRMIZI ET

Doymuş yağ oranı yüksektir, bu da kalbiniz için olduğu kadar beyniniz için de kötüdür. Aslında, kırmızı eti sınırlamak, hafızanızı ve düşünmenizi keskin tutmayı amaçlayan araştırmaya dayalı bir beslenme programı olan MIND Diet'in temel ilkelerinden biridir. Beyniniz için daha iyi bir protein kaynağı mı istiyorsunuz? Balık, yağsız kümes hayvanları ve fasulye daha sağlıklı seçeneklerdir.

TEREYAĞI VE TAM YAĞLI PEYNİR

Bu kremsi tadın bir bedeli vardır. Bu süt ürünleri doymuş yağ ile doludur. MIND diyetinin takipçileri tereyağı, peynir ve diğer tam yağlı süt ürünlerinden kaçınır. Beyin sağlığı söz konusu olduğunda, az yağlı süt ürünleri genellikle daha sağlıklı bir seçimdir. Süt, yoğurt, süzme peynir ve diğer süt ürünlerini az yağlı formlarda alabilirsiniz.

KILIÇ BALIĞI VE AHİ TON BALIĞI

Çoğu sağlık uzmanı balığın büyük hayranıdır, ancak sevdikleri tür somon ve omega-3 yağ asitleri adı verilen sağlıklı bir yağ içeren diğer balıklardır. Kılıç balığı, ahi ton balığı ve diğer büyük balıklar cıva oranı yüksek olduğu için puan kaybediyor. Bu bir nörotoksindir - yani beyniniz için toksiktir - ve yaşlı yetişkinlerde daha yüksek hafıza kaybı riskine ve daha zayıf düşünme becerilerine yol açabilir.

ŞİŞELENMIŞ SOSLAR, TURŞULAR VE ŞURUPLAR

Etiket üzerindeki içerikleri dikkatlice okuyun. Bu ürünlerin çoğunda şaşırtıcı derecede yüksek miktarda yüksek fruktozlu mısır şurubu vardır. Bu, gazlı içeceklerde bulunanla aynı şeydir. Hafıza kaybı ve beyin performansında düşüş de dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarıyla bağlantılıdır. Bunun yerine kendi salata soslarınızı hazırlamayı deneyin.