Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dizi oyuncusundan milyonluk vurgun iddiası... Türkiye'den kaçtı mı?

Dizi oyuncusundan milyonluk vurgun iddiası... Türkiye'den kaçtı mı?

12.02.2026 10:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Dizi oyuncusundan milyonluk vurgun iddiası... Türkiye'den kaçtı mı?

Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu'nun yaklaşık 15 milyon TL'lik borcu nedeniyle Bali'ye yerleştiği iddia edildi. Aylardır Türkiye'ye dönüş yapmadığı ve alacaklıların telefonuna çıkmadığı belirtilen Mengiroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

"Yasak Elma", "İkimizin Sırrı" ve "Maria" gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle tanınan ve son olarak TRT'nin 'Teşkilat' dizisinde yer alan 40 yaşındaki oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı.

Mengiroğlu'nun banka ve iş dünyasından aldığı borçların ardından Türkiye'yi terk ettiği öne sürüldü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Yaz aylarında eşi ile birlikte Bali'ye kaçtığına ilişkin iddialarla kamuoyunda gündem olan oyuncunun, 2025 yılının Ağustos ayından beri Türkiye'ye giriş yapmadığı öğrenildi.

Öte yandan alacakları olduğunu öne süren çok sayıda isim, Mengiroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Image

10 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE BORÇ TOPLAMIŞ!

Oyunculuk kariyerine 2015 yılında yayımlanan 'Adı Mutluluk' dizisi ile başlayan Mengiroğlu'nun Türkiye'yi terk etmeden önce bankalardan kredi çektiği ve kredi kartı limitinin tamamını kullandığı öğrenildi.

Ayrıca çoğunluğu dizi ve film sektörü olmak üzere çeşitli tanıdıklarından da toplam 10 milyon liranın üzerinde borç toplayan oyuncunun, bu paralarla birlikte Bali'de yeni bir hayata başladığı ileri sürüldü.

Yapılan suç duyurularının ardından Mengiroğlu hakkında ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkartılırken, 6 aydır Türkiye dışında olan oyuncunun tanıdıklarıyla iletişimi tamamen kestiği ve eski telefon hattını kullanmadığı belirlendi.

İlgili Konular: #oyuncu #dolandırıcılık

İlgili Haberler

Son dakika... Poyraz Karayel'in 'Sefer'i Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti!
Son dakika... Poyraz Karayel'in 'Sefer'i Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti! Son dakika haberi...'Poyraz Karayel' dizisinde canlandırdığı 'Sefer' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayatını kaybetti. Gece yarısı Beyoğlu’ndaki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kurtlar Vadisi'ndeki rolüyle hafızalara kazınmıştı: Ünlü oyuncu Şıvga Gerez hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi'ndeki rolüyle hafızalara kazınmıştı: Ünlü oyuncu Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Şıvga Gerez (56) hayatını kaybetti. Gerez, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Usta oyuncu Nevin Efe hayatını kaybetti!
Usta oyuncu Nevin Efe hayatını kaybetti! Yeşilçam’ın usta oyuncularından Nevin Efe geçirdiği KOAH atağı nedeniyle 78 yaşında hayatın kaybetti.