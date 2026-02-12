Dizi oyuncusundan milyonluk vurgun iddiası... Türkiye'den kaçtı mı?

"Yasak Elma", "İkimizin Sırrı" ve "Maria" gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle tanınan ve son olarak TRT'nin 'Teşkilat' dizisinde yer alan 40 yaşındaki oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı.

Mengiroğlu'nun banka ve iş dünyasından aldığı borçların ardından Türkiye'yi terk ettiği öne sürüldü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Yaz aylarında eşi ile birlikte Bali'ye kaçtığına ilişkin iddialarla kamuoyunda gündem olan oyuncunun, 2025 yılının Ağustos ayından beri Türkiye'ye giriş yapmadığı öğrenildi.

Öte yandan alacakları olduğunu öne süren çok sayıda isim, Mengiroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

10 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE BORÇ TOPLAMIŞ!

Oyunculuk kariyerine 2015 yılında yayımlanan 'Adı Mutluluk' dizisi ile başlayan Mengiroğlu'nun Türkiye'yi terk etmeden önce bankalardan kredi çektiği ve kredi kartı limitinin tamamını kullandığı öğrenildi.

Ayrıca çoğunluğu dizi ve film sektörü olmak üzere çeşitli tanıdıklarından da toplam 10 milyon liranın üzerinde borç toplayan oyuncunun, bu paralarla birlikte Bali'de yeni bir hayata başladığı ileri sürüldü.

Yapılan suç duyurularının ardından Mengiroğlu hakkında ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkartılırken, 6 aydır Türkiye dışında olan oyuncunun tanıdıklarıyla iletişimi tamamen kestiği ve eski telefon hattını kullanmadığı belirlendi.