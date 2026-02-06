Usta oyuncu Nevin Efe hayatını kaybetti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.02.2026 16:00:00
Haber Merkezi
Yeşilçam’ın usta oyuncularından Nevin Efe geçirdiği KOAH atağı nedeniyle 78 yaşında hayatın kaybetti.

En son Yankı dizisinde rol alan usta oyuncu Nevin Efe, geçirdiği KOAH atağı nedeniyle 78 yaşında hayata veda etti. Nevin Efe'nin bir süredir İstanbul'daki Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nevin Efe'nin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün saat 11.00'da yaşam mücadelesini kaybettiği aktarıldı.

VEFAT HABERİNİ MENAJERİ DUYURDU!

Efe'nin vefatı, sanat camiası ve sevenlerini yasa boğarken, menajeri Ayça Irgan şu açıklamayı yaptı:

“Sevgili Nevin Efe’miz, iyi kalpli, zarif, hayata dokunuşuyla herkesi ısıtan o güzel insan aramızdan ayrıldı. Hayatın zorluklarına rağmen gülüşünü hiç eksik etmeyen, etrafına sevgi ve umut saçan, güçlü ama bir o kadar naif ruhuyla

hepimize örnek olan bir kadındı. Onunla geçirdiğimiz her an, şimdi en kıymetli hatıralarımız arasında. Nevin ablacığım, sen gittin ama bıraktığın güzel izler, sıcaklığın, inceliğin hep bizimle kalacak. Mekânın cennet, ruhun şad olsun. Işığın yolumuzu aydınlatsın. Sevenlerine, ailesine, dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum…"

