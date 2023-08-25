Doğa dostu ürün arayışı

Yayınlanma: 25.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.08.2023 - 03:00

Kozmetik sektörü, tüm cazibesine rağmen, çevreyi önemli ölçüde olumsuz etkiliyor. Kozmetikte en önemli sorunların başında aşırı ambalajlamanın neden olduğu plastik kirliliği geliyor. Endüstri, büyüyen plastik atık krizine katkıda bulunan çok miktarda tek kullanımlık plastik kap, tüp ve ambalaj kâğıdı üretiyor.

Her yıl yaklaşık 120 milyar adet kozmetik ürün ambalajı üretiliyor ve bunların çoğu tek kullanımlık. Çoğu tüketici de satın aldığı ürünü tüketmeden son kullanma tarihini dolduruyor ve ürün çöpe gidiyor. Kozmetik ürünlerin ambalajlarının çevresel etkilerini araştıran The LCA Centre’a göre geri dönüştürülebilir ambalajlarının kullanılmasıyla, kozmetik sektörünün neden olduğu karbon emisyonunu oranı yüzde 70’i azaltılabiliyor.

DÖNÜŞÜM ŞART

Çoğu kozmetik şirketi için iddialı ambalaj kullanımı en önemli önceliklerden birisi. Ancak güzellik endüstrisinin sürdürülebilir dönüşüme uğraması şart, çünkü bireylerin talebi büyük ölçüde bu yönde. Kozmetik endüstrisinin sürdürülebilir hale gelmesi için sürdürülebilir üretim yöntemleri benimsenerek enerji ve su tüketimi azaltılmalı, atık tüketimini en aza indirmek ve çevre dostu yöntemleri kullanmak için çalışmalar yapılması şart. Sürdürülebilir kozmetik hem ürünlerin içeriklerinde kullanılan bileşenlerin doğal olmasını hem ambalajların geri dönüştürülebilir olmasını destekliyor. Ayrıca doğaya zarar vermeyen kozmetik ürünlerinin üretimi ve tüketimi son yıllarda artıyor. Sentetik bileşenler içeren kozmetik ürünlerinin hem insan sağlığı hem de çevre için küresel çapta tehdit oluşturması sürdürülebilir, bitki bazlı ürünlere talebi yükseltiyor.

YENİDEN DOLABİLEN AMBALAJI SEÇİN!

Sürdürülebilir kozmetik için tüketici olarak şu adımlara dikkat etmek gerekiyor:

Cilt ve saç bakımı sadece estetik bir mesele değil, aynı zamanda sağlığımızın korunması için de önemli. Alışverişlerinizde sürdürülebilir kozmetik ürünlerini tercih ederek hem kendi sağlığınıza hem diğer canlılara hem çevreye verdiğimiz zararı en aza indirin.

Karbon ayak izinizi azaltmanıza yardımcı olabilecek yeniden doldurulabilir veya yeniden kullanılabilir ambalaj seçeneği sunan markaları bulun.

Cildinizi ve gezegeni korumak için doğal ve biyolojik olarak parçalanabilen alternatiflere geçin.

Kişisel bakım rutininizi düzene sokan, birden çok işleve hizmet edebilen çok yönlü ürünlere odaklanın.

Geleneksel kozmetikler genellikle hem vücudumuza hem çevreye zarar verebilecek zararlı kimyasallar içerir. Doğal ve biyolojik olarak parçalanabilen alternatiflere geçin.

Adil ve sürdürülebilir üretim yapan markaları desteklemek diğer yatırımcıların da benzer çevre dostu üretim yöntemlerini benimsemek için çaba sarf etmelerini sağlar.

Ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesine karşı çıkın.

750 MİLYAR DOLAR



Küresel kozmetik pazarı 2022 yılında yüzde 16 büyüme gösterirken kozmetik sektörünün mevcut pazar büyüklüğü yaklaşık 430 milyar doları buluyor. Bu rakamın 2023 yılı sonunda 750 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’de de bu yıl için 1.6 milyar dolarlık bir iç pazar tahmin ediliyor.