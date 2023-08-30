Doğa ve şehir hayatının iç içe geçtiği yer: Urla Kekliktepe

Yayınlanma: 30.08.2023 - 12:30

Güncelleme: 30.08.2023 - 12:30

Urla’nın güzide adreslerinden biri olan Urla Kekliktepe; İtalyan ve Alman ekolünün temsilcileri dahil olmak üzere yer alan okulları, tarihin büyük armağanı olan antik kentlerine yakınlığı ile kısa sürede Konak, Adnan Menderes Uluslararası Havalimanı, Çeşme gibi en önemli lokasyonlara ulaşım kolaylığı, yatırımcılar taraafından gördüğü ilgi, temiz havası ve zengin gastronomisi ile dikkat çekiyor... İşte saymakla bitirilemeyecek Urla Kekliktepe'de yaşamak için 6 neden...

SÜREKLİ ARTIŞ GÖSTEREN YATIRIM DEĞERİ

Birçok avantajı bir arada sunan ve huzurlu bir yaşam arayanların yeni adresi olan Urla Kekliktepe, yatırımcılar için birçok avantajı bir arada sunarak, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayanlar için kaçış noktası olmakla kalmıyor.

Sakin bir yaşam arayanların Ege’deki adresi Urla Kekliktepe'ye yatırımcılar tarafından ilgi gösteriliyor. Endeksa verilerine göre İzmir Urla’da konut fiyatlarında son 1 yılda yüzde 30.63, arsa fiyatlarında da yüzde 51 oranında artış yaşandı. Ocak 2019’dan bu yana da Urla, yatırımcısına yüzde 879 oranında kazanç elde ettirdi. Konut fiyat artışında da yine Urla, ilk sırada yer alarak rekora ulaştı.

Hayatımıza dahil olan pandeminin ardından metropol kentlerin kaotik yaşamından bunalan fakat büyükşehir imkânlarını da kaybetmek istemeyen kişilerin ilgi gösterdiği bölgelerden biri olarak öne çıktı.

ŞEHİR MERKEZİNE VE EGE'NİN EN GÜZEL KOYLARINA ULAŞIM AVANTAJLARI

Ulaşım açısından avantajlı bir konuma sahip olan Urla Kekliktepe’den, İzmir şehir merkezine ve diğer çevre ilçelere gitmek oldukça kolay. Modern yollar ve toplu ulaşım seçenekleri sayesinde huzurlu doğası, tarihin izlerini günümüze taşıması, keyifli mekanları ve çok daha fazlasını sunan Urla Kekliktepe, İzmir şehir merkezine, Adnan Menderes Havalimanı, Çeşme ve Konak’a 25-30 dakika karayolu mesafesinde yer alıyor.

Urla Kekliktepe, mavi bayraklı plajları ve kusursuz mavilikteki deniziyle Ege’nin en çok tercih edilen tatil beldelerine de çok yakın bir konumda. Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Ege Bölgesi’nin sahilleri ve koyları dünyanın en önemli turizm bölgelerinden biridir. Benzersiz koyları, nefes hastalıklarına iyi gelen mineralli suları, tescilli temiz plajları ile Urla Kekliktepe, mavi ve yeşilin muhteşem uyumunda; Altınköy Plajı, Demircili Koyu, Urla Kum Denizi Plajı, Bodrum Koyu, Balıklıova Köyü Plajı ve çok daha fazlasını deniz ve kumun tadını çıkarmak isteyenler için sunuyor.

4 mevsim 12 ay doğanın farklı güzelliklerini sunan Urla’da, Ege Yapı Kekliktepe projesi 73 seçkin aileyi villa sahibi yapmayı bekliyor. Ege Yapı Kekliktepe’de rüzgar sörfü, doğa yürüyüşü, tenis gibi seçkin sporları yaparak sağlıklı yaşama farklı bir pencereden bakma olanağı bulacaksınız. Projede bulunan toprak tenis kortları tenis severler için düşünülmüş. 88 dönüm arazi içerisinde 370 ila 500 metrekare arasında değişen, tamamı özel havuzlu, zengin peyzaj alanına sahip bahçeli villalarda yaşarken Ege denizi tüm güzelliği ile size eşlik edecek.

DOĞASI VE TEMİZ HAVASI

‘Ege’nin Akciğeri’ olarak tanımlanan ve aynı zamanda dünyanın en temiz hava koridorlarından birinde yer alan Urla Kekliktepe'de üzüm bağları, Toskana’yı andırıyor. Bağ Yolu’nu ziyaret edenleri kendine hayran bırakır. Sayısız uygarlığa ev sahipliği yapan, arkeolojik kalıntıları ile turizmin, Bağbozumu ve Enginar Şenlikleri ile kültürel ve sosyal hayatın tam merkezinde yer alan Kekliktepe; dünyaca ünlü şarapların üretildiği üzüm bağları, pazarları, muhteşem manzaralara ev sahipliği yapan tepeleri ile görenlere görsel bir şölen yaşatıyor.

Asırlardır tarihi dokusunu kaybetmemiş nadir yerlerden Urla İskele Caddesi’nin hemen arka kısmında Klazomenai Antik Kenti’nin izleri hala görenleri büyülüyor. Antik kenti ziyaret ettiğinizde o döneme ait zeytinyağı üretim tesisini görmek mümkün.

Osmanlı döneminde karantina bölgesi olarak kullanılmış olan Karantina Adası; bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek için Fransızlar tarafından kurulmuş olan kültür abidelerinden biri.

Doğa ve tarihle bütünleşmiş, huzurlu bir yaşam için Ege Yapı Kekliktepe projesi ile Urla’nın tarihi dokusu her sokakta adım adım eşlik eder.

ZENGİN GASTRONOMİSİ

Urla Kekliktepe'de; Ege’nin vazgeçilmez tatları ile zeytinyağlılardan deniz mahsullerine, yöresel otlardan tatlılara kadar pek çok lezzeti deneyimlemek mümkün. Zeytinyağlı taze enginarından boyozuna, kabak çiçeklerinden yapılan dolmalardan deniz börülcesine, Girit kabağı salatasına kadar birçok lezzet bölgenin vazgeçilmezleri arasında. Zeytin ağaçlarından elde edilen enfes zeytinyağının yanında, Urla halkı zeytinin turşusunu yapmayı da ihmal etmemiş.

Urla Ot Festivali, Nohutalan Kavun Festivali, Urla Geleneksel Bağbozumu Şenlikleri, Zeytin Barış Festivali, Uluslararası Urla Enginar Günleri ile sosyal bir gelenek haline gelen yemek kültürü sevdiklerinizle hoş vakit geçirmeye olanak sağlıyor.

EV YAPTIĞI SEÇKİN SPORLAR

Profesyonel sörfçülerin uğrak yerlerinden biri olan Urla Kekliktepe'de birçok spor türünü denemek mümkün. Bunlar arasında doğa yürüyüşü, rüzgâr sörfü, kitesurf, tenis, yelkencilik gibi sporlar yer alıyor. Dünyanın sayılı rüzgar sörfü merkezleri arasında yer alan Urla’da ayrıca rüzgar sörfü yarışmaları da düzenleniyor.

Ege Yapı Kekliktepe'nin içinde yer alan toprak tenis kortlarında tenis oynayarak günün stresini atmak ve yılın dört mevsiminde yürüyüş yapmak mümkün.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ EĞİTİM KURUMLARINA OLAN YAKINLIĞI

Sadece meslek seçimi konusunda yol gösterici olmasıyla kalmayan sosyal becerilerin gelişmesini de sağlayan en önemli kurumlardan olan eğitim kurumları küçük yaştan itibaren insan hayatında önemli bir rol oynar. Bu noktada Urla Kekliktepe, Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarına yakınlığıyla ailelerin eğitim konusundaki kaygılarını gideren bir bölge olarak öne çıkıyor.

Bu noktada Urla Kekliktepe’ye yakınlığıyla dikkat çeken İzmir Alman Okulu, Türk-Alman ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla iki ülkenin de eğitim bakanlıklarının ortak onayıyla kurulmuş bir kurum. Okulda Almanca eğitim verilmesi, öğrencilerdeki dil yetkinliğini ve kültürel farkındalığı artırıyor. Gelecekte Almanya’da yükseköğrenim görmek isteyen öğrenciler için sürdürülebilir eğitim modelini benimseyen okul, başarısını kanıtlamış durumda. Bölgeye yakınlığıyla ön plana çıkan bir diğer uluslararası eğitim kurumu olan İzmir İtalyan Okulu ise, anaokulu ve ilkokul kademesinde hizmet veriyor. Miniklerin seviyesine uygun materyallerle donatılmış bu okul, tematik sınıflara sahip. Bünyesinde eğitim alan yabancı öğrenciler nedeniyle “Birleşmiş Milletler’i (BM) andıran okul” olarak bilinen İtalyan Okulu, Urla Kekliktepe’ye sadece 40 dakika mesafede bulunuyor. İzmir’in en eski anaokulu olan bu kurum, çocuklara küçük yaştan itibaren evrensel düşünme becerileri kazandırıyor.

Bölgede yapımı devam eden Ege Yapı Kekliktepe projesi, İzmir Alman Okulu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Geliştirme Vakfı Okulları, İzmir Türk Koleji, İzmir İtalyan Okulu, Türk Eğitim Derneği (TED) İzmir Koleji, Bahçeşehir Koleji, İzmir Urla Boğaziçi Koleji gibi alanında kendini kanıtlamış eğitim kurumlarına yakınlığıyla ailelerin güvenle tercih edeceği bir yaşam alanı sunuyor.

Eşsiz doğal ortamında müstakil yaşamın tüm imkanlarını bir arada sunan Ege Yapı Kekliktepe projesi doğa ile sınırları kaldıran 88 bin metrekare alan üzerine, büyük bir bölümü tek kat olarak planlanan 73 villası, özel havuzu, sosyal olanakları ve muhteşem peyzajlı bahçe alanlarıyla seçkin sakinlerini bekliyor. Müstakil villa hayatına yeni bir bakış açısı getiren Ege Yapı Kekliktepe, 370 metrekareden 500 metrekareye kadar farklı mimarilerde konforlu villaların yanında 5+1, 6+1 ve 7+1 konut tipleriyle her aileye uygun keyifli alternatifler sunuyor. Projede iç bahçeler, avlular ve teras uygulamalarıyla bütünsel bir konforun kapılarını aralıyor. Bulundurduğu imkanları ile dikkat çeken Ege Yapı Kekliktepe projesinin ayrıntılarına https://www.egeyapi.com/ege-yapi-kekliktepe adresinden veya 444 5 343 telefon numarasından ulaşmak mümkün.