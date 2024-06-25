Doğada kendiliğinden yetişiyor: Bulmak için 7 saat boyunca yürüyorlar
Erzincan’da Munzur Dağına çıkan bazı vatandaşlar, 20 kilometre yol kat edip mantar topluyorlar.
Erzincan’ın Tatlısu köyü yaylalarının olduğu, Munzur Dağlarında mantar toplama sezonu devam ediyor. Munzur’a çıkan vatandaşlardan Hüseyin Gürer, Ali Aydemir ve Fikret Ateş, mantar toplamak için sabah saat 04. 00’da yola çıkarak yaklaşık 7 saat yürüyüş gerçekleştirdiler.
Doğada kendiliğinden yetişen mantarları toplayan vatandaşlar, mantara ulaştıklarında tüm yorgunluklarının gittiğini kaydettiler.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet MHP'li kaynaklara ulaştı
- 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
- ‘Mansur Yavaş için çalışacaklar’
- Görüntülerdeki kadın tutuklandı
- Kulis: Bahçeli, Erdoğan'a şart koydu
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- AFAD duyurdu: Manisa'da korkutan deprem!
- Seçimin ardından ilk dikkat çeken görevden almalar!
- Yargıç Altınok’un yasadışı ilişkileri nasıl sürdü?
- Şimşek ve Karatepe görüşmesi AKP'yi karıştırdı