Doğada kendiliğinden yetişiyor: Bulmak için 7 saat boyunca yürüyorlar

Erzincan’da Munzur Dağına çıkan bazı vatandaşlar, 20 kilometre yol kat edip mantar topluyorlar.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 16:19
Doğada kendiliğinden yetişiyor: Bulmak için 7 saat boyunca yürüyorlar
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Erzincan’ın Tatlısu köyü yaylalarının olduğu, Munzur Dağlarında mantar toplama sezonu devam ediyor. Munzur’a çıkan vatandaşlardan Hüseyin Gürer, Ali Aydemir ve Fikret Ateş, mantar toplamak için sabah saat 04. 00’da yola çıkarak yaklaşık 7 saat yürüyüş gerçekleştirdiler.

Doğada kendiliğinden yetişen mantarları toplayan vatandaşlar, mantara ulaştıklarında tüm yorgunluklarının gittiğini kaydettiler.


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