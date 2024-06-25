Doğada kendiliğinden yetişiyor: Bulmak için 7 saat boyunca yürüyorlar

Yayınlanma: 25.06.2024 - 16:19

Güncelleme: 25.06.2024 - 16:19

Erzincan’ın Tatlısu köyü yaylalarının olduğu, Munzur Dağlarında mantar toplama sezonu devam ediyor. Munzur’a çıkan vatandaşlardan Hüseyin Gürer, Ali Aydemir ve Fikret Ateş, mantar toplamak için sabah saat 04. 00’da yola çıkarak yaklaşık 7 saat yürüyüş gerçekleştirdiler.

Doğada kendiliğinden yetişen mantarları toplayan vatandaşlar, mantara ulaştıklarında tüm yorgunluklarının gittiğini kaydettiler.

