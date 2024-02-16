Doğanın fark edilmeyen tehlikeleri! Et yiyen bitkiler

Yayınlanma: 16.02.2024 - 13:11

Güncelleme: 16.02.2024 - 13:11

Yıllar boyunca, bitkiler de avcılık dünyasına katılmış, hayvanları yakalayıp sindirerek besin ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Ancak, bazı bitki türleri bu işi olağanüstü yöntemlerle gerçekleştirirler. İşte dünyanın dört bir yanından, inanılmaz yetenek ve görüntülere sahip etobur bitki örnekleri...

VENÜS SİNEK KAPANI

Gezegendeki tüm etobur bitkiler arasında en bilineni tartışmasız Venüs Sinekkapanı'dır. Bu bitkiler dünyanın her yerindeki okul çocuklarına tanıtılmıştır ve yetiştirilmesi oldukça kolay olduğundan dünyanın her yerinde satın alınabilir.

Venüs Sinekkapanları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey ve Güney Carolina'daki doğu kıyısındaki subtropikal sulak alanlara özgüdür. Bitkinin yapraklarının terminal kısmından oluşan ve yanlarında "tetikleyici tüyler" bulunan bir yakalama yapısından oluşan benzersiz bir yakalama mekanizmasına sahiptirler. Bir böcek tam ortasına konduğunda veya tüylerden birine dokunduğunda bitki ilginç bir tepki verir. Hemen kapanmıyor, bunun yerine başka bir temas için yaklaşık 20 saniye bekliyor. Bu olduğunda, yaprakları çarparak kapatacak ve avını içeride hapsedecektir.

MAYMUN KUPASI

"Maymun Kupası" terimi, Güneydoğu Asya'nın tropik bölgelerinde ve Malay Takımadaları'nın büyük adalarında bulunan herhangi bir sayıda yaygın bataklık sürahi planını ifade eder. Ayrıca Çin ve Kuzey Avustralya'da da bulunabilirler. Maymun Kupaları kendilerine ait eksiksiz bir mikro ekosistemdir ve lahit sineği, akarlar, sivrisinekler ve daha fazlası dahil olmak üzere çok sayıda faunal organizma içerirler. Sürahilerin aynı zamanda bitkinin sindirim enzimlerine kurban gitmeyen kurbağaları da içerdiği tespit edildi; daha doğrusu, kendi yiyeceklerini elde etmek için bitkinin böcekleri çeken özelliklerinden yararlanırlar.

KOBRA ZAMBAK

İsminden bu bitkilerin zambak ailesinin üyeleri olduğu anlaşılsa da hiçbir şekilde akraba değiller. İsimleri çiçeğin şeklinin kobra başlığına benzemesinden gelmektedir. Yakaladığı böcekleri sindirmek için simbiyotik bakterilere ve protozoalara güvenerek katı maddeyi parçalıyor. Ayrıca yakalanan avın sindirilmesine yardımcı olan proteolitik bir enzim de salgılar.

SUNDEWS

Sundews, yaklaşık 200 tanımlanmış tür olduğundan etçil bitkilerin en büyük cinslerinden birini oluşturur. Sundews'un birçok türü olmasına rağmen hepsi hemen hemen aynı şekilde çalışır. Bitki, yapışkan bir müsilaj salgılayan parlak renkli dokunaçlarla kaplıdır. Bunlardan birine bir böcek dokunduğunda kapana kısılır ve bitki, fiziksel olarak merkeze doğru uzunlamasına yuvarlanarak tepki verir.

BEYAZ SÜRAHİ BİTKİSİ

Beyaz Sürahi Bitkisi bazen " Kızıl Sürahi Bitkisi " olarak anılır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusunda bulunabilir. Çoğunlukla sürahi pedallarını oluşturan beyaz ve yeşil bir desene sahiptirler ve yükseklikleri değişebilir. Cinsinin diğer üyeleri gibi yağmur suyunu toplar ve bunu şüphelenmeyen sinekleri, karıncaları ve diğer küçük böcekleri yakalamak için kullanır. İçeri girdikten sonra hızla boğulurlar ve bitki besinlerini beslemek için sindirim enzimleri tarafından parçalanırlar.

YAĞ OTU

Pinguicula gigantea , Meksika'nın pek çok bölgesinde bulunan tropik bir etobur bitki türüdür ve genellikle " Tereyağ Otu " olarak adlandırılır. Bitkilerin çoğunlukla mor olan, ancak açık mavinin ve bazen de beyazın tonlarında görülen renkli bir çiçeği vardır. Bitkinin yaprakları, trikomlardan (bitki kılları) salgılanan yapışkan bir müsilajla kaplandıkları için etoburluk faaliyetlerinde kullanılır. Böcekler bitkiye çekilir ve yaprakların üzerine konduklarında, besinleri için onları sindiren yapışkan salgılarda sıkışıp kalırlar.

KEDİMSİ YAPRAKLI HAVA BİTKİSİ

Güney Florida'dan Brezilya'nın güneyine kadar bulunur ve ağaçların gölgesiz dallarında büyür. Bir dizi ince kök aracılığıyla dala tutunur ve ortadaki saksıda böcekleri yakalayabileceği ağaçların arkasında bir yaşam aramaya iyi adapte olmuştur.