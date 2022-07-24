Giyimi nedeniyle hedef gösterilen Gülşen'in Şile konserine yasak
Şarkıcı Gülşen'in Şile'de vereceği konser, kaymakamlık tarafından iptal edildi.
Giyimi nedeniyle bir süredir hedef haline getirilen şarkıcı Gülşen'in Ereğli konseri sonrası Şile'de sahne alması planlanıyordu.
Ancak Gülşen'in konseri, Şile Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.
İptal duyurusunu, konser organizatörü sosyal medya paylaşımıyla yaptı.,
İşte o paylaşım:
Video Haberler
- Sarhoş sürücü otopark görevlisini ezdi
- Otomobil minibüse çarptı: Çok sayıda yaralı var
- 215 Afgan göçmene sınırdışı
- İstanbul'da feci kaza: Yaralılar var
- Uyarıda bulundular, bıçaklı saldırıya uğradılar!
- Aynı yolda 2 saat arayla 2'nci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
- Bilecik’te manavın etiketi dikkat çekti
- Amasya'da kazalar kameraya yansıdı; İşte o görüntüler
- 'Sokağa inen ayı kamerada'
- Emekli Danıştay hakimine şok karar
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk Lirası'nda yeni dönem
- İstanbul'dan Türkiye'yi tehdit ettiler!
- Danıştay'dan 'enflasyon' kararı
- Cep telefonu ile tuvalete gidenler dikkat!
- Maymun çiçeği için 'küresel acil durum' ilanı
- Selvi'nin sicili ortaya çıktı
- İstanbul'da fiyatlar uçtu: Yıllık 172 bin lira!
- Motorine indirim geliyor: İşte güncel fiyatlar
- Almanya'yı sarsan 'gizli belge' skandalı!
- 'İşçiler Erdoğan'ın mitingine böyle taşındı'