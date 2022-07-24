Giyimi nedeniyle hedef gösterilen Gülşen'in Şile konserine yasak

Şarkıcı Gülşen'in Şile'de vereceği konser, kaymakamlık tarafından iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2022 Pazar, 09:16
Giyimi nedeniyle hedef gösterilen Gülşen'in Şile konserine yasak
Abone Ol google-news

Giyimi nedeniyle bir süredir hedef haline getirilen şarkıcı Gülşen'in Ereğli konseri sonrası Şile'de sahne alması planlanıyordu.

Ancak Gülşen'in konseri, Şile Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

İptal duyurusunu, konser organizatörü sosyal medya paylaşımıyla yaptı.,

İşte o paylaşım:



Gülşen Şile konser
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler