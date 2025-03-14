Bahar 'müjdecisi' Yaren leylek bekleniyor: Önce eşi Nazlı geldi

Yayınlanma: 14.03.2025 - 17:10

Güncelleme: 14.03.2025 - 17:11

İlkbaharın habercisi leyleklerin Afrika'dan Anadolu, Balkanlar ve Avrupa ülkelerindeki yuvalarına göç yolculuğu başladı.

Mart ayı başından itibaren göç yolculuğunda binlerce leylek Hatay Belen geçidinden Anadolu'ya giriş yapıp İstanbul'a göç ederken en çok merak edilenlerin başında Yaren leylek geliyor.

Önceki yıllarda en erken 26 Şubat, en geç 15 Mart'ta Bursa Karacabey'deki yuvasına gelen ve her yıl balıkçı Adem Yılmaz'ın teknesindeki fotoğraf ve görüntüleriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı Yaren leyleğin bu yıl geç kalması, yaşı itibarıyla da tedirginliğe yol açtı.

YAREN YERİNE NAZLI GELDİ

Sürülerin geldiğini duyuran 14 yıldır Yaren leyleğin gelişini ve Adem amca ile hikayesini tüm dünyaya duyuran doğa gözlemcisi Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından Yaren leyleğin gelmediğini duyurdu.

Tüydeş gelen leyleğin Yaren'in eşi Nazlı olduğunu vurguladı.

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Tüydeş, her gelen leylek sürüsü içerisinde Yaren leyleği beklediklerini söyledi.

Adem Yılmaz ve milyonlarca sevenin Yaren leyleğin yolunu gözlediğini belirten Alper Tüydeş, “Yaren 14 yıldır o yuvayı kullanıyor. 4 yıl da erişkinliğe ulaşma süresi olduğundan en az Yaren'in 18-19 yaşlarında olduğunu tahmin ediyoruz. Ama daha fazla olma ihtimali de var. Uzmanlar günümüz şartlarında leyleklerin ortalama ömrünün 15 yıl olduğunu söylüyor. Yani bu durumda aslında her sonbahar Yaren'e veda ederken 'Acaba seneye yeniden gelecek mi' kaygısı daha da artıyor" dedi.