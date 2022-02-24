Döviz Leman'ı vurdu: 'Belki çıkmayacağız'
Dolar ve Euro'daki artışın ardından bir paylaşım yapan Leman, kağıt bulamadıkları gerekçesiyle "Belki önümüzdeki hafta çıkamayacağız" dedi.
Haftalık mizah dergisi Leman, Dolar/Euro kurundaki yükseliş nedeniyle kağıda gelen zamlar nedeniyle kağıt krizine dikkat çekti.
"KAĞIT BULAMIYORUZ"
Leman dergisi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Belki önümüzdeki hafta çıkamayacağız. Kağıt bulamıyoruz" dedi.
Belki önümüzdeki hafta çıkamayacağız. Kağıt bulamıyoruz.— LeMan (@lemandergisi) February 24, 2022
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