Döviz Leman'ı vurdu: 'Belki çıkmayacağız'

Dolar ve Euro'daki artışın ardından bir paylaşım yapan Leman, kağıt bulamadıkları gerekçesiyle "Belki önümüzdeki hafta çıkamayacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 23:05
Döviz Leman'ı vurdu: 'Belki çıkmayacağız'
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Haftalık mizah dergisi Leman, Dolar/Euro kurundaki yükseliş nedeniyle kağıda gelen zamlar nedeniyle kağıt krizine dikkat çekti. 

"KAĞIT BULAMIYORUZ"

Leman dergisi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Belki önümüzdeki hafta çıkamayacağız. Kağıt bulamıyoruz" dedi. 


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