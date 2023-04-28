Dublör kullanmadı... Oktay Kaynarca 30 metreden atladı!
Başrolünde yer aldığı "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde, senaryo gereği 30 metreden atlaması gereken oyuncu Oktay Kaynarca, dublör kullanmadan viyadüğe çıkarak koruyucu halatla aşağı atladı.
Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Engin Ballı, Ragıp Savaş ve Işıl Yücesoy'un paylaştığı "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.
Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, dizinin setinde Oktay Kaynarca 30 metre yükseklikten atladı.
2 Mayıs'ta yayınlanacak olan 29. bölüm çekimleri için kamera karşısına geçen oyuncu Oktay Kaynarca, vücuduna bağlanan halatla kendisini boşluğa bıraktı. Dublör kullanmak istemeyen Kaynarca, cesaretiyle alkış topladı. Set kazalarına karşın önlemi sıkı tutan yapım ekibi, tedbir amaçlı ambulansı da hazır bekletti.
Ben Bu Cihana Sığmazam çekim dublör ebru özkan Işıl yücesoy halat oktay kaynarca oyuncu Pelin Akil yükseklik yüksek
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir'de korkutan yangın!
- Polisin sakladığı TÜGVA yazışmaları
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Atatürk Havalimanı
- İktidara yakın anketçi bile sonuca inanamadı
- Cumhur'un ortağından çok konuşulacak yanıt
- Ruslar Kılıçdaroğlu'nun olası zaferini nasıl yorumluyor?
- Gençlerden AKP'ye oy yok!
- Ünlü şarkıcı 'Şirinler' kadrosunda
- 'Saray, Soylu ve Bozdağ yapımı'
- Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a tepki