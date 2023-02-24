Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken paylaşım: 'Ders çıkarmak zorundayız'

Deprem bölgelerine yaptığı yardımlarla adından söz ettiren başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini söyledi. Önlem alınması gerektiğine dikkat çeken Kaynarca, "Bir an önce bu travmayı atlatıp eskisinden daha çok çalışmalıyız, zira memleketin sarılacak çok yarası var" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 12:36
Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken paylaşım: 'Ders çıkarmak zorundayız'
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır yıkımlara neden oldu. 

Binlerce binanın yıkıldığı depremlerde 43 binden fazla yurttaş hayatını kaybetti. Depremzedeler için seferber olarak bağış toplayan Oktay Kaynarca, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

"ÖNLEM ALMAK ZORUNDAYIZ, MEMLEKETİN SARILACAK ÇOK YARASI VAR"

Yaşanan deprem felaketinden ders çıkarılması gerektiğini söyleyen Oktay Kaynarca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ders çıkarmak zorundayız. Unutmamak zorundayız. Önlem almak zorundayız. En önemlisi bir an önce bu travmayı atlatıp eskisinden daha çok çalışmalıyız, zira memleketin sarılacak çok yarası var" dedi.

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARMIŞTI

Depremzedeler için yardım toplayan oyuncu Oktay Kaynarca, adına sahte hesap açılarak para toplandığını öğrenmişti.

Instagram hesabından paylaşım yaparak takipçilerini uyaran Oktay Kaynarca, "TikTok'ta adıma sayfa açıp yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya kalkan bir şerefsiz var. Bu tür hesaplara ve insanlara itibar etmeyin lütfen. Bu şerefsizler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Umarım dünya gözüyle karşımda görürüm bunları" ifadelerini kullanmıştı.


oktay kaynarca AFAD son depremler 6 Şubat depremi artçı deprem deprem

İlgili Haberler

Adına sahte hesap açılıp para toplandığını gören Oktay Kaynarca ateş püskürdü: 'Bu şerefsizler hakkında...'

Adına sahte hesap açılıp para toplandığını gören Oktay Kaynarca ateş püskürdü: 'Bu şerefsizler hakkında...'
Hedefteydi.. Oktay Kaynarca'nın ATV'deki dizisiyle ilgili aranan soruya yanıt

Hedefteydi.. Oktay Kaynarca'nın ATV'deki dizisiyle ilgili aranan soruya yanıt
Haluk Levent isyan etti: ATV'den Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca'ya AHBAP sansürü

Haluk Levent isyan etti: ATV'den Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca'ya AHBAP sansürü

En Çok Okunan Haberler