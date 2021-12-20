'Dumping sendromu' ile mücadele eden Seren Serengil'den ameliyat sonrası ilk fotoğraf

20 Aralık 2021 Pazartesi, 09:45

Midesinden ameliyat olan ardından da hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil (50), sıkıntılı dönemden geçiyor. 'Dumping Sendromu'yla mücadele eden Serengil, karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.

Kilo vermek isterken sağlığını kaybeden Seren Serengil, geçen günlerde ameliyat oldu.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Seren Serengil ameliyata alınmadan hemen önce bir veda videosu çekti. Serengil paylaşımında "Hakkınızı helal edin" dedi. Serengil "İnşallah her şey yolunda gidecek. İnşallah sağ salim çıkacağım olur da terslik olursa... Zor bir ameliyat... " dedi.

Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma da ameliyathanenin önünden paylaşım yaptı. Tohma, paylaşıma "Dualarınız bizimle olsun. İyi olacaksın hayatım" notunu düştü.

"AMELİYAT İYİ GEÇTİ"

Serengil ile Beyaz TV ekranlarında beraber program sunan Bircan Bali, ameliyattan saatler sonra, sosyal medya üzerinden 3 saat süren ameliyatın başarıyla tamamlandığını ve Serengil'in durumunun iyi olduğunu söyledi. Ünlü ismin sevgilisi Mustafa Rahman Tohma da, Serengil'in ameliyatının iyi geçtiğini duyurdu.

AMELİYAT SONRASI İLK FOTOĞRAF

Mustafa Rahman Tohma, son olarak, Serengil'in ameliyattan sonraki ilk halini paylaştı. Ziyaretçi kabul etmeye başlayan Serengil zaman zaman hastane içinde dolaşıyor. Tohman'ın paylaştığı görüntüde Serengil'in durumu iyi görünüyor.