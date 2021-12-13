Organları iflas etmek üzere olan Seren Serengil: 'Ameliyat masasında kalabilirmişim'

13 Aralık 2021 Pazartesi, 16:08

Sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, geçen yıl zayıflama uğruna geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlık sorunları yaşamaya devam ediyor.

Son olarak 43,5 kiloya düşen Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde tekrar hastaneye kaldırılmıştı.

'ORGANLARIM KÖTÜ DURUMDA'

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Serengil, "Hastaneye yatırılmam ve damardan beslenme sürecimi gözlem altında sürdürmem söylendi. Çünkü ağızdan aldığım ne bir ilaç ne de bir besin emilim olmadığı için artık vücuduma yaramıyor. Organlarım kötü durumda. Ameliyat olana kadar damardan beslenmeye devam edeceğim. Dün gece nefes alamadım, gece uykumdan uyandım ama bugün daha iyiyim. Dualarınız için teşekkür ederim. Aldığım serum kadar iyi hissettiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

'5 SAAT SÜRECEK AMELİYATA GİRECEĞİM'

Serengil, bugün sağlık durumuna ilişkin son durumunu açıkladı. Zayıflama ameliyatı olduktan sonra sağlık sorunu düzelmeyen Serengil’in karaciğer ve pankreas organları iflas etmek üzere olduğu öğrenildi.

Söylemezsem Olmaz programında son durumunu açıklayan Serengil, sevenlerinden dua istedi:

"Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay damardan beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Perşembe günü hastaneye yatacağım, Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler."

"'AMELİYAT MASASINDA KALABİLİRSİN' DEDİLER"

Serengil, şöyle konuştu:

"Çok korkuyorum, vücut kaldıramayabilirmiş... 'Ameliyat masasında kalabilirsin' dediler. Her şey kötü de gidebilir. Kan organlara gitmiyor."

'Artık hastalıkla gündeme gelmek istemiyorum' diyen ünlü sunucu sözlerine şöyle devam etti:

"Yılbaşına kadar beklemeyi düşünüyordum ama o kadar zamanımız yokmuş, bir an önce olmam gerekiyor. Bu duruma herkes çok üzülüyor, bir an önce bitsin sürekli hastalıkla gündeme gelmek de istemiyorum."