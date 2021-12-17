'Masada kalabilirim' demişti: Seren Serengil, ameliyat oldu
Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 'Dumping Sendromu'na yakalanan ve 43,5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, ameliyat oldu. Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, operasyonun iyi geçtiğini söyledi.
Midesinden ameliyat olan ardından da hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil (50), sıkıntılı dönemden geçiyor. 'Dumping Sendromu'yla mücadele eden Serengil, karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.
Kilo vermek isterken sağlığını kaybeden Seren Serengil, bugün ameliyat oldu.
"HAKKINIZI HELAL EDİN"
Seren Serengil ameliyata alınmadan hemen önce bir veda videosu çekti. Serengil paylaşımında "Hakkınızı helal edin" dedi. Serengil "İnşallah her şey yolunda gidecek. İnşallah sağ salim çıkacağım olur da terslik olursa... Zor bir ameliyat... " dedi.
Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma da ameliyathanenin önünden paylaşım yaptı. Tohma, paylaşıma "Dualarınız bizimle olsun. İyi olacaksın hayatım" notunu düştü.
"AMELİYAT İYİ GEÇTİ"
Ünlü ismin sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, Serengil'in ameliyatının iyi geçtiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tohma, sevgilisinin son durumunu paylaştı:
"Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun, ameliyatımız çok güzel geçti."
"AMELİYAT MASASINDA KALABİLİRMİŞİM!"
"Artık hastalıkla gündeme gelmek istemiyorum!" diyen Serengil, geçtiğimiz günlerde sevenlerinden dua istemişti.
Ünlü isim, "Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay damardan beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Perşembe günü hastaneye yatacağım, cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler. Çok korkuyorum, vücut kaldıramayabilirmiş... 'Ameliyat masasında kalabilirsin' dediler. Her şey kötü de gidebilir. Kan organlara gitmiyor" ifadelerini kullanmıştı.
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