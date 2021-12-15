'Dünya Çay Günü'nde, demlemede doğru bilinen yanlışı anlattı: 'Bunu yapmayın'

15 Aralık 2021 Çarşamba, 17:18

Dünyada her yıl 15 Aralık, ‘Dünya Çay Günü’ olarak kutlanıyor. En çok çay tüketen ülkeler sıralamasında dünyada ilk sırada yer alan Türkiye’de çayın yetiştirildiği Rize’de, en iyi çay demleme tekniği anlatıldı.

Rize Ticaret Borsası tarafından düzenlenen yarışmada en iyi çay sunum şampiyonu olan Serpil Hut Kondakçı, çayın, tadı ile aromasının en iyi alınabileceği porselen veya bakır demlikte demlenmesi önerisinde bulundu.

Kondakçı, "Çay demleme sırasında genellikle doğru bilinen bir yanlış yapılıyor. Çayı koyup üzerine suyu ilave edersek çay haşlanır. O nedenle önce suyu koyup ardından çayı ilave etmek gerekiyor. Kireçsiz su ve kaliteli bir çayla birlikte en önemli unsur tabii ki doğru teknikle çay demlemektir. Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki demliğimize suyumuzu koyuyoruz. Orta boy demlikler için 5 yemek kaşığı çay ilave ediyoruz. Daha sonra alt demliğe soğuk su ilave edip, suyun kaynamasını bekliyoruz. Su kaynarken üst demlikteki çay çöker, demlenir ve kıvama gelmiş olur. 15-20 dakikalık bekleme süresinin ardından çay servis edilmeye hazır hale gelir" dedi.

'GÜNDE 15-20 BARDAK ÇAY TÜKETİRİM'



Rizeliler de çayı severek tükettiklerini belirterek, kendileri için her günün 'çay günü' olduğunu belirtti. Çay tiryakisi Şemsi Pehlivan, “Çay benim için olmazsa olmaz. Sabah çayla başlarım, çayımı içmeden de yatmam. Günde 15-20 bardak çay tüketirim” dedi.

‘Bana her gün çay günü’ diyen Hatice Öztürk ise, “Ne içersiniz, dendiğinde ilk tercihim çaydır. Lezzetli bir çay da bulmuşsam, 3-5 bardak içmeden de bırakmam. Tekniklerini öğrendim, güzel de çay demlerim. Tüm yorgunluğumu çayla atarım. Bugün Dünya Çay Günü’ymüş ama bana her gün çay günü” şeklinde konuştu.

Muhammet Salman da “Çay Rize’de içilir. Rize’de çay içmeyen, çay içtim demesin. Herkesin Dünya Çay Günü’nü kutluyorum. Çay içmeye devam edin” dedi.