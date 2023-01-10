Dünya genelinde 2022 en sıcak 5. yıl oldu

Yayınlanma: 10.01.2023 - 18:12

Güncelleme: 10.01.2023 - 18:12

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus İklim Değişimi Servisi tarafından yayımlanan rapora göre dünya genelinde son 8 yıl, kaydedilen en sıcak 8 yıl oldu. Kayıtların tutulmasından bu yana 2022 yılı ise en 5. yıl olarak kayıtlara geçti.

Raporda 2022 yılı, Avrupa'da rekor kıran sıcak hava dalgalarıyla, Pakistan'da ve Avustralya'da meydana gelen yaygın sellerle ve Antarktika Denizi'nin en düşük seviyesini görmesiyle "iklim aşırılıklarının olduğu bir yıl” olarak nitelendirildi. Dünya genelinde sera gazı yoğunlaşmalarının arttığına dikkat çekildi.

Rapora göre 2022’de ortalama sıcaklık, 1991-2020 referans döneminden 0.3 santigrat derece yüksek olarak ölçüldü. Sıcaklık, küresel sanayileşmenin başlangıcı olarak kabul edilen 1850’den 1900’a kadar olan döneme göre ise 1.2 santigrat derece arttı.

Avrupa bölgesi ve kutup bölgeleri dikkat çekti

Küresel ısınmadan 2022'de en çok kutup bölgeleri ve Avrupa etkilendi. 2022 yılı, Avrupa için en sıcak 2. yıl olurken, 2020 “en sıcak yıl” olarak kayıtlara geçmişti.

Avrupa kıtası ayrıca 2022’de “en sıcak yaz mevsimini” geçirdi. Avrupa’nın sıcaklıkta tüm kıtalar arasında en yüksek artış hızına sahip kıta olduğu kaydedildi.