Dünya Sağlık Örgütü uzun yaşamın sırrını açıkladı! Bu beslenme tarzı ömrü uzatıyor

Yayınlanma: 11.09.2024 - 13:00

Güncelleme: 11.09.2024 - 13:00

Dünya genelinde yaşam süresi uzuyor ancak bu uzun ömrün kalitesi de en az süresi kadar önemli. Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmenin en temel yollarından birinin dengeli ve bilinçli beslenme olduğunu belirtiyor. Doğru besin tercihleri yapmak, sadece daha uzun yaşamanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yaşam kalitenizi de artırır. Peki, hangi besinler ve beslenme tarzları uzun yaşamı destekliyor? İşte, DSÖ'nün uzun ömürle ilişkilendirdiği beslenme önerileri...

UZUN YAŞAMIN ANAHTARI: AKDENİZ DİYETİ

DSÖ'ye göre, Akdeniz diyeti uzun yaşamı destekleyen en sağlıklı beslenme şekillerinden biri olarak öne çıkıyor. Sebzeler, meyveler, tam tahıllar, balık ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar açısından zengin olan bu diyet, kalp hastalıkları riskini azaltırken, genel sağlık üzerinde de olumlu etkiler yaratıyor.

Akdeniz Diyetinin Faydaları:

Kalp sağlığını korur.

Kanser riskini azaltır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Beyin sağlığını destekler ve yaşa bağlı bilişsel gerilemeleri yavaşlatır.

TAM TAHILLARIN GÜCÜ

Sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olan tam tahıllar, lif açısından zengin içerikleri sayesinde sindirim sistemini destekler ve kan şekerini dengede tutar. DSÖ, tam tahılların düzenli tüketiminin kronik hastalıklara yakalanma riskini düşürdüğünü belirtiyor.

Önerilen Tam Tahıllar:

Yulaf

Esmer pirinç

Bulgur

Tam buğday ekmeği

BİTKİSEL PROTENİN KATKISI

DSÖ, uzun yaşamak isteyenlerin protein kaynaklarını dikkatle seçmesi gerektiğini vurguluyor. Hayvansal proteinler yerine bitkisel proteinler tercih edildiğinde, kalp hastalıkları ve obezite riski önemli ölçüde azalıyor. Mercimek, nohut, fasulye ve diğer baklagiller, hem yüksek protein içeriği hem de düşük yağ oranlarıyla ideal bir seçim.

Bitkisel Protein Kaynakları:

Mercimek

Nohut

Siyah fasulye

Kinoa

DOYMUŞ YAĞLARDAN KAÇININ

DSÖ'nün sağlıklı beslenme tavsiyeleri arasında, doymuş yağlardan ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak da bulunuyor. Kırmızı et, işlenmiş et ürünleri, fast food gibi yüksek doymuş yağ içeren besinler, kalp sağlığına zarar verirken, obezite ve diyabet riskini de artırıyor. Sağlıklı bir ömür için bu tür gıdalardan kaçınmak büyük önem taşıyor.

Kaçınılması Gereken Gıdalar:

Kırmızı et (aşırı tüketildiğinde)

İşlenmiş et ürünleri

Fast food

Rafine şeker içeren gıdalar

SEBZE VE MEYVE TÜKETİMİNİN ARTTIRILMASI

Sebze ve meyve tüketimi, sağlıklı bir yaşamın en temel kurallarından biri. DSÖ'ye göre, günlük en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmek, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri karşılayarak uzun ömür sağlar. Antioksidanlar açısından zengin bu besinler, vücut direncini artırırken, hücrelerin yenilenmesine de yardımcı olur.

Önerilen Sebzeler ve Meyveler:

Brokoli

Ispanak

Elma

Kırmızı meyveler (çilek, yaban mersini)

YETERLİ SU TÜKETİMİ

Uzun yaşamın bir diğer sırrı ise yeterli su tüketimidir. Su, vücudun temel işlevlerini yerine getirmesi ve toksinlerden arınması için hayati öneme sahiptir. DSÖ, günlük en az 2-3 litre su içilmesini öneriyor. Ayrıca yeşil çay gibi antioksidan açısından zengin içeceklerin tüketilmesi de sağlık açısından faydalıdır.



