Dünyaca ünlü aktör Michael Caine sinemaya veda ediyor!

Yayınlanma: 18.10.2023 - 11:34

Güncelleme: 18.10.2023 - 11:34

Efsanevi aktör Michael Caine, yaklaşık 60 yıllık kariyerinin ardından emekli olmaya karar verdi. 90 yaşındaki usta aktör, son filmi olan "The Great Escaper"ın ardından sahneye veda etmeyi planladığını açıkladı.

Michael Caine, özellikle ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yönettiği filmler ile tanınıyor. Caine, BBC Radio 4'ün "Today" programına verdiği röportajda, "Emekli olacağımı söylüyordum. Şimdi, emekli oluyorum," dedi ve ekledi "Başrolünü oynadığım bir filmim olduğunu ve bu film hakkında inanılmaz eleştiriler aldığını gördüm. Artık alabileceğim tek roller yaşlı adamlarınkiler... Ve düşündüm ki, bunlarla birlikte bırakabilirim - bunu yenmek için ne yapmam gerekiyor?"

Caine, emekliliği üzerine düşündüğünü geri dile getirdi. Ünlü aktör daha önce de Telegraph'a verdiği bir röportajda, "Artık 90 yaşındayım ve doğru düzgün yürüyemiyorum. Zaten emekli sayılırım," demişti.

MICHEAL CAİNE'NİN KARİYERİ

Michael Caine'in kariyeri, 1956 yapımı "Kore'de Bir Tepe" filmine kadar uzanıyor ve sonrasında "The Italian Job," "The Muppet Christmas Carol," "Children of Men" gibi birçok unutulmaz filmde rol aldı. Özellikle Christopher Nolan'ın yönettiği filmlerdeki performansları izleyicilerin hafızalarında yer etti. Nolan'ın "Kara Şövalye" üçlemesinde Alfred Pennyworth karakterini canlandıran Caine, Bruce Wayne'in akıl hocası ve vicdanı olarak bu karaktere unutulmaz bir derinlik kattı. Caine, Nolan'ın filmlerinde sekiz yıl boyunca düzenli olarak görünerek bu karakteri hayat verdi.

Caine'in kariyerinin zirve noktalarından biri, 1975 yapımı "The Man Who Would Be King" filmi oldu. Bu filmde, eski bir askeri canlandıran Caine, Sean Connery ile birlikte Kafiristan'a yolculuk ediyor. Michael Caine, altı kez Oscar'a aday gösterildi ve ilk ödülünü 1986 yapımı "Hannah and Her Sisters" filmiyle kazandı. Ayrıca 1999 yapımı "The Cider House Rules" ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

Caine'in son filmi ise 89 yaşındaki bir İngiliz İkinci Dünya Savaşı gazisinin gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan biyografik bir dram olan "The Great Escaper" oldu.