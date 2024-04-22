Dünyaca ünlü fizikçiden 'İstanbul' paylaşımı

Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:57

Güncelleme: 22.04.2024 - 10:57

Birçok ödülünün yanı sıra Cern Deneyi'ndeki göreviyle bilinen İngiliz Fizikçi Prof. Brian Cox sosyal medya hesabından fotoğraflı bir paylaşımda bulundu.

Prof. Cox'un paylaşımında İstanbul'da suç örgütlerinden ele geçirilen ve el konulan Bentley marka polis aracı yer aldı.

Bentley marka polis aracı, "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers'a yönelik düzenlenen çete operasyonunda ele geçirilmiş ve el konulmuştu.

Polis aracı yapılarak İstanbul Polis'inin hizmetine verilen Bentley marka araç, Türk vatandaşların yanı sıra dünyaca ünlü İngiliz Fizikçi Brian Cox'unda dikkatini çekti.

“TRAFİK POLİSİNİN ARABA ZEVKİ VAR”

Sosyal medya hesabından Bentley marka polis aracının fotoğrafını paylaşan Cox, "İstanbul'un pek çok güzel yanı arasında trafik polisinin araba zevki de var" notunu da ekledi.