Dünyaca ünlü fizikçiden 'İstanbul' paylaşımı
İstanbul'da suç örgütlerinden ele geçirilen ve el konularak polis aracı yapılan lüks otomobiller Dünyaca ünlü fizikçi Brian Cox'un da dikkatini çekti. Dünyaca ünlü fizikçi Brian Cox sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımı yaptı.
Birçok ödülünün yanı sıra Cern Deneyi'ndeki göreviyle
bilinen İngiliz Fizikçi Prof. Brian Cox sosyal medya hesabından fotoğraflı bir
paylaşımda bulundu.
Prof. Cox'un paylaşımında İstanbul'da suç örgütlerinden ele geçirilen ve el konulan Bentley marka polis aracı yer aldı.
Bentley marka polis
aracı, "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers'a yönelik
düzenlenen çete operasyonunda ele geçirilmiş ve el konulmuştu.
Polis aracı yapılarak İstanbul Polis'inin hizmetine verilen
Bentley marka araç, Türk vatandaşların yanı sıra dünyaca ünlü İngiliz Fizikçi
Brian Cox'unda dikkatini çekti.
“TRAFİK POLİSİNİN ARABA ZEVKİ VAR”
Sosyal medya hesabından Bentley marka polis aracının fotoğrafını
paylaşan Cox, "İstanbul'un pek çok güzel yanı arasında trafik polisinin
araba zevki de var" notunu da ekledi.
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