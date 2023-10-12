Dunyaca ünlü şef Valery Gergiev İstanbul'da

Yayınlanma: 12.10.2023 - 12:40

Güncelleme: 12.10.2023 - 12:42

Mariinsky Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak ilk kez Türkiye'de sahne aldı. Mariinsky Tiyatrosu, dünya çapında tanınmış ve 240 yıllık köklü bir tarihe sahip olan bir sanat kurumudur. Mariinsky, büyük bir sanatçı kadrosu ve sayısız ödül ile öne çıkan dünyanın en büyük opera ve bale topluluklarından biridir. Bu ünlü kurum, St. Petersburg, Rusya'da bulunan 5 farklı opera ve konser salonunda faaliyet gösterdi.

Türkiye turnesi kapsamında Mariinsky Orkestrası, farklı şehirlerdeki her konser için özel bir program sunmuştur. Antalya Aspendos'ta popüler klasik eserlerin yer aldığı özel bir repertuar sunarken, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarıyla birlikte sahne almıştır. İstanbul konseri ise özellikle şef Valery Gergiev'in talebi üzerine son depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın anısına ithaf edildi.

HER SEZON GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KONSERLERLE REKOR KIRDI

Valery Gergiev, uzun yıllar boyunca dünyanın en büyük orkestraları ve opera evlerinin müzik direktörlüğünü yapmış, uluslararası sahnelerin en çok ilgi gören müzisyenlerinden biri olmuştur. Her sezon yüzden fazla konser gerçekleştirerek bu alandaki bir rekoru elinde bulunduran Gergiev, sahne performanslarıyla büyük beğeni kazanmakta.

Dünya ünlü şef Valery Gergiev ve Mariinsky Orkestrası'nın Türkiye'deki konserleri büyük bir başarıya ve coşkulu bir atmosfere sahne olmuştur. Aynı zamanda, depremzellerine yardım amacıyla düzenlenen bu konser, müziğin insanları bir araya getirme gücünü bir kez daha kanıtlandı.