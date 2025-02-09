Yakalama kararının ardından Turabi’den ‘manidar’ yeni şarkı!

Yayınlanma: 09.02.2025 - 10:29

Güncelleme: 09.02.2025 - 10:29

Şarkısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından erişim engeli getirilmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıp 'yakalama kararı' vermişti.

Bunun üzerine Turabi, sosyal medya hesabından yeni şarkısını paylaştı. ‘Dur Abi, Sus Abi’ isimli yeni şarkının sözleri ise şu şekilde:

"Ulan abi, Bundan sonra dur abi, sus abi, Bir ağzını diktir git abi, Baban kısır olaydı da sen olmasaydın abi, Bundan sonra dur abi, sus abi, Bir ağzını diktir git hadi, Bir ağzını diktir git hadi, Hay ben senin abi, lütfen buradan, Bir kalk git abi, git hadi."