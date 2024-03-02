Dünyada en çok izlenen Türk dizileri belli oldu
Türk dizi sektörü 2023'te daha da büyüyerek tüm dünyaya yayıldı. Peki hangi diziler tüm dünyada tuttu? İşte dünyada en çok izlenen Türk dizileri...
Son haftalarda sürekli olarak Türk dizi sektörünün 2023
yılında ne kadar geniş bir alana eriştiği konuşuluyor. Öyle ki özellikle bazı
Türk dizileri o kadar tuttu ki, yabancı ülkelerde en çok izlenen dizi haline
geldi.
Özellikle İspanya, Güney Amerika ve Ortadoğu'da Türk
dizileri rekorlar kırdı, verilere göre Türk dizilerine talep yüzde 184 arttı.
İşte tüm dünyada en çok izlenen Türk dizileri…
MUHTEŞEM YÜZYIL
Yayınlandığı dönemde hem Türkiye'de hem yakın coğrafyada
inanılmaz etki yaratan Muhteşem Yılyüz, yapıldığı dönemin en iyi dizilerinden
biri oldu. Kanuni Sultan Süleyman'ın döneminin anlatıldığı dizide Halit Ergenç,
Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Mehmet Günsür yer alıyor. 70'den fazla gösterildiği
belirten dizi, aradan birçok yılın geçmesine rağmen toplamda 500 milyondan
fazla kişi tarafından izlendiği biliniyor.
Dizinin hayranları arasında rapçi Cardi B dahi bulunuyor.
KARA PARA AŞK
Görece eski bir dizi olan Kara Para Aşk dizisi, Tuba Büyüküstün,
Engin Akyürek ve Erkan Can gibi ünlü oyuncuların başrolünde polisiye ve aksiyon
dizisi olarak öne çıkıyor. Türkiye'de sevildiği kadar dünyada da meşhur olan
filmin fanları arasında ünlü futbolcu Lionel Messi dahi bulunuyor.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Osmanlı'nın kuruluşunu ele alan ve Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde Diriliş Ertuğrul dizisi, savaş ve aksiyon sahneleri ile büyük bir yapım olmasının yanında Türkiye ve dünyada popüler olmuş önde gelen tarih dizilerinden biri oldu.
Dizi IMDb'de 40 bin kişi tarafından oylanıp 7.9 puan
aldı, tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlendi. Özellikle Hindistan,
Pakistan ve Ortadoğu gibi ülkelerde dizi o kadar meşhur oldu ki birden fazla
dile çevrilen dizinin YouTube'da Urduca dilindeki dublajı 153 milyon görüntülenme
aldı.
GADDAR
Daha çok yeni olmasına karşın başrolünü Çağatay Ulusoy'un
aldığı Gaddar dizisi, şimdiden en popüler Türk dizilerinden biri oldu. Tema
olarak aksiyonseverlere hitap eden dizi birçok platformda kendinden bahsetti.
Dizinin yakın zamanda daha da büyük izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.
Bunlar dışında da efsaneleşmiş ve çok izlenmiş Türk dizileri
listelerde şöyle yer aldı:
- Ezel
- Aşk-ı Memnu
- Kulüp
- Sen Çal Kapımı
- Kurtlar Vadisi
- Gümüş
- Erkenci Kuş
- Medcezir
- Karadayı
- Binbir Gece
- Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- Fatmagül'ün Suçu Ne?
- Sıla
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