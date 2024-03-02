'Kod Adı Kırlangıç' dizisinin 'Sevgi’si Gizem Arıkan nişanlandı
'Kod Adı Kırlangıç' dizisinde 'Sevgi' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gizem Arıkan, iki yıldır birliktelik yaşadığı Gürkan Felamur ile nişanlandı.
TRT’nin “Kod Adı Kırlangıç” dizisinde başrol oynayan Gizem Arıkan evlilik için ilk adımı attı. Arıkan 2 yıldır beraberlik yaşadığı galerici Gürkan Felamur’la aile arasında nişanlandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre nişan elbisesiyle göz kamaştıran Gizem Arıkan, kız isteme töreni, kahve servisi ve yüzükler takılırken heyecanlı anlar yaşadı.
Başarılı oyuncu gecenin sonunda aile üyeleriyle çalan hareketli müziğin eşliğinde dans da etti.
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