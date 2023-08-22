Dünyada eşi benzeri yok: Ziyarete kapatıldı

Yayınlanma: 22.08.2023 - 12:55

Güncelleme: 22.08.2023 - 13:22

Sivas’ın Divriği ilçesinde Mengücek Beyliği döneminde 1229’da Ahmet Şah ile eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılan Divriği Ulu Cami birçok özelliği ile kendine hayran bırakıyor.

UNESCO tarafından Türkiye’de koruma altına alınan ilk eser olan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, eşsiz mimari özellikleriyle baş mimarının yaptığı tek eser olarak biliniyor.

Baş mimar Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah’ın öncesinde ve sonrasında başka bir eseri bulunmuyor.

BENZERİ YAPILAMADI

Aradan geçen 8 asra rağmen bir benzeri yapılamayan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda 10 binden fazla birbirinden farklı motif bulunuyor. Camiye ziyarete gelenler belirli bir saatte cennet kapısı ve taç kapıda beliren namaz kılan insan siluetine hayran kalıyor.

ZİYARETE KAPATILDI

Bir süredir yenileme çalışmaları devam eden cami sadece dışarıdan ziyaret edilebiliyordu. Divriği Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın tamamen ziyarete kapatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“22.08.2023 Tarihinden itibaren Divriği Ulu Camii’nde devam eden restorasyon çalışmalarının çerçevesi genişletilerek cami etrafında bulunan ziyaretçi yürüyüş platformu kaldırılmış olup ziyaretçilere kapatılmıştır."