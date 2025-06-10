Dünyanın en iyi 100 kahvaltısı seçildi: Türkiye zirvede!

Dünyanın dört bir yanından geleneksel tarifleri ve otantik restoranları tanıtan gastronomi rehberi Taste Atlas (Lezzet Atlası), kullanıcı oylarıyla “Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısı” listesini hazırladı. Listenin zirvesinde, zengin içeriği ve paylaşım kültürüyle öne çıkan Türk kahvaltısı yer aldı.

Taste Atlas, Türk kahvaltısının sosyal bağları güçlendiren, kültürel derinliği olan ve hem tatlı hem tuzlu lezzetleri bir arada sunan bir deneyim olduğunu vurguladı. Platform, “Kahvaltı kelimesi, ‘kahve’ ve ‘altı’ kelimelerinden türetilmiştir. Bu da ‘kahveden önce’ anlamına gelir. Osmanlı döneminde kahve yemekten sonra içildiği için kahvaltı, kahveden önce tüketilen bir öğün olarak şekillenmiştir” açıklamasında bulundu.





Geleneksel Türk kahvaltılarında peynir, zeytin, domates, salatalık, çeşitli ekmekler, yumurta, börek, bal-kaymak ve reçel gibi pek çok lezzet bir arada sunuluyor. Genellikle sıcak Türk çayı eşliğinde servis edilen bu kahvaltı, Taste Atlas’a göre dünyanın en iyisi olarak öne çıktı.

Türk kahvaltı kültürü, 2024 yılı ocak ayında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne aday gösterilmişti.





TASTE ATLAS'IN EN İYİ 50 KAHVALTI LİSTESİ





LİSTEDE YER ALAN DİĞER TÜRK LEZZETLERİ

Türk kahvaltısı dışında da birçok yerel tat Taste Atlas'ın listesine girmeyi başardı: