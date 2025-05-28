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Kahvaltıdan akşama yemeğine her sofraya yakışan lezzet: Paçanga böreği tarifi

Kahvaltıdan akşama yemeğine her sofraya yakışan lezzet: Paçanga böreği tarifi

28.05.2025 11:16:00
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Haber Merkezi
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Kahvaltıdan akşama yemeğine her sofraya yakışan lezzet: Paçanga böreği tarifi

Lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakacak bu çıtır paçanga böreği tarifi, misafir sofralarınızda fark yaratacak. Peki, kahvaltıdan akşama yemeğine her sofraya yakışan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes paçanga böreği tarifi...

Bol malzemeli, çıtır çıtır ve lezzetiyle damaklarda iz bırakan paçanga böreği, özellikle kahvaltı ve çay saatlerinin vazgeçilmezlerinden biridir. Pastırma, kaşar peyniri ve sebzelerin muhteşem uyumuyla hazırlanan bu börek, dışı nar gibi kızarırken içi ise akışkan ve doyurucu bir tada sahiptir. Peki, kahvaltıdan akşama yemeğine her sofraya yakışan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes paçanga böreği tarifi...


PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

6 adet hazır yufka

200 gram pastırma

200 gram rendelenmiş kaşar peyniri

2 adet yeşil biber

2 adet domates (çekirdekleri çıkarılmış, doğranmış)

1 adet kapya biber

Kızartmak için sıvı yağ

PAÇANGA BÖREĞİ YAPILIŞI

Biberleri ince ince doğrayın ve domateslerle birlikte bir kapta karıştırın. 

Küçük parçalar halinde doğranmış pastırma ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin. 

Tüm malzemeleri güzelce harmanlayın.

Yufkaları ortadan ikiye kesin ve yarım ay şeklindeki parçaları üçgen olacak şekilde tekrar kesin. 

Her üçgen parçaya iç harçtan koyun ve kenarlarını katlayarak sigara böreği gibi sarın.

Bir tavada sıvı yağı kızdırın. 

Börekleri orta ateşte, her iki tarafı da altın rengini alana kadar kızartın. 

Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

Sıcak servis edilmesi önerilen paçanga böreğini, yanında ayran ya da ev yapımı domates sosuyla sunabilirsiniz. 

İsteğe bağlı olarak fırında da pişirilebilir; böylece daha hafif bir seçenek elde edebilirsiniz. 

Afiyet olsun!

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