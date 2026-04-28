Dünyanın en iyi kuruyemişleri açıklandı: Türkiye’den 3 lezzet listede

28.04.2026 17:15:00
Haber Merkezi
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, 'dünyanın en iyi kuruyemişlerini' listeledi. Listeye Türkiye'den de 3 ürün girdi.

Dünyanın en iyi 15 kuruyemişi listelendi. Listede Türkiye'den Antep fıstığı, Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı ilk 15'te yer aldı. Listenin ilk sırasında ise Yunanistan'a özgü Fystiki Aeginas yer aldı.

ANTEP FISTIĞI EN İYİ 3 ARASINDA

TasteAtlas tarafından hazırlanan 'Dünyanın en iyi 15 kuruyemişi' listesinde ilk sırada Yunanistan’a özgü Fystiki Aeginas yer aldı. Aegina adasında yetiştirilen bu özel fıstık, kendine özgü aroması ve lezzetiyle öne çıkıyor.

İkinci sırada, Sicilya’da Etna Yanardağı eteklerinde yetiştirilen Pistacchio Verde di Bronte bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında Türkiye’nin önemli tarım ürünlerinden Antep fıstığı yer aldı.

GİRESUN TOMBUL FINDIĞI VE AYDIN KESTANESİ DE LİSTEDE YER BULDU

Listenin devamında İspanya’dan Marcona bademi, Avustralya kökenli makademya, Yunanistan’dan Fystiki Megaron ve Fthiotida fıstıkları, Portekiz’den Terra Fria kestanesi ile İtalya’dan Sicilya bademi ve Piemonte fındığı gibi ürünler yer aldı. Türkiye'den ayrıca Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı da yer aldı.

DÜNYANIN EN İYİ 15 KURUYEMİŞİ

  1. Fystiki Aeginas (Yunanistan)
  2. Pistacchio Verde di Bronte (İtalya)
  3. Antep fıstığı (Türkiye)
  4. Marcona bademi (İspanya)
  5. Makademya (Avustralya)
  6. Fystiki Megaron (Yunanistan)
  7. Kelifoto Fystiki Fthiotidas (Yunanistan)
  8. Castanha da Terra Fria (Portekiz)
  9. Mandorle – Sicilya bademi (İtalya)
  10. Nocciola del Piemonte (İtalya)
  11. Aydın kestanesi (Türkiye)
  12. Brezilya cevizi (Brazil nut)
  13. Giresun tombul fındığı (Türkiye)
  14. Noix de Grenoble (Fransa)
  15. Almendra de Mallorca (İspanya)
