Dünyanın en pahalı Noel kazağı 30 bin sterline satışa çıktı

Londra’da yaşayan 33 yaşındaki sanatçı Aidan Liban, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) için fon toplamak amacıyla, yapımı altı aydan fazla süren kazağı nihayet tamamladı.

Yapımı 7 bin sterline (yaklaşık 127 bin TL) mal olan kazak, elmas kaplı gümüş yıldızlarla süslenmiş bir ren geyiği tasarımına, 24 ayar altın işlemeye, İtalyan ipek astarına sahip olmasıyla öne çıkarken, üzerinde binlerce Swarovski kristali yer alıyor.

