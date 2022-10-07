Dünyanın en yaşlı köpeği hayatını kaybetti

07 Ekim 2022 Cuma, 13:09

Dünyanın 'en yaşlı köpeği' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Pebbles, 22 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yaşayan Pebbles'ın sahipleri Instagram hesaplarından yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki fox terrier cinsi köpeğin pazartesi günü doğal sebeplerden öldüğünü söyledi.

"BİZİM İÇİN BİR ONURDU"

Pebbles'ın 23'üncü doğum gününe beş ay kala öldüğünü belirten aile, yaptığı açıklamada, “Onun ailemizin bir üyesi olması bizim için bir onurdu” dedi.

GUINNES REKORLAR KİTABI'NA GİRMİŞTİ

Pebbles, sahipleri Bobby ve Julie Gregory'nin evcil hayvanlarının, önceki resmi en yaşlı köpek olan TobyKeith adlı 21 yaşındaki bir chihuahua'dan daha yaşlı olduğunu fark etmesinin ardından mayıs ayında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

32 YAVRU DOĞURDU

Pebbles 28 Mart 2000'de doğdu ve aynı yıl Gregory ailesi tarafından evlat edinildi. Çift, büyük cins bir köpek aradıklarını belirtse de Julie Gregory, “Aslında büyük bir köpek istiyorduk ama o kadar çok zıplayıp havlıyordu ki ona aşık olduk” dedi.

Aile, Pebbles'ın 32 yavru doğurduğunu da ifade etti.