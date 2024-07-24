Dünyanın ilk dikey 'orman şehri' inşa ediliyor!

Yayınlanma: 24.07.2024 - 14:49

Güncelleme: 24.07.2024 - 14:49

Çin’in ortasında Hubei eyaletinde yer alan ve Gök Irmak’ın kıyısında kurulan Huanggang şehrinde bir dikey orman şehri inşa ediliyor.

İtalyan mimar Stefano Boeri’nin hazırladığı proje tamamlandı ve inşaat başlıyor.

Kule bloklarını yeşil alanlar olarak düşünmesek de İtalyan mimar Stefano Boeri onlarca yıldır yeşil şehirleşme üzerine yoğunlaşıyor ve projeler geliştiriyor.

Ünlü yeşilci mimarın son projesi, Easyhome Huanggang Dikey Orman Kompleksi 4,54 hektara yayılıyor ve iki konut ile üç ticari kuleden oluşuyor.

Projede yer alan tüm bitki örtüsü yerli, istilacı olmayan türlerden seçildi. Çoğunluğu 290 milyon yıldan daha eski bir ağaç türü olan Ginkgoales'in türü Ginkgo biloba olmak üzere 404 ağaç bulunuyor. Tasarımda 4620 çalı ve 2409 metrekarelik çim, çiçek ve asma kullanıldı.

20 TON KARBONDİOKSİT EMECEK

Dikey ormanın her yıl yaklaşık 20 ton karbondioksit emerken, yaklaşık 10 ton oksijen yayacağı tahmin ediliyor.

Mimar Boeri, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tasarım, ağaçlarla kaplı cephelerin mükemmel bir şekilde görülmesini sağlayarak yeşilin duyusal deneyimini arttırıyor ve bitki peyzajını mimari boyutla bütünleştiriyor. Orman kulelerinin sakinleri, doğayla iç içe olmanın rahatlığını yaşarken kentsel mekânı farklı bir perspektiften deneyimleme fırsatına sahip oluyorlar."

DİĞER ORMAN ŞEHRİ PLANLARI

Ayrıca, İtalyan mimar Boeri’nin Çin'de planladığı tek proje bu değil. Çin'in güneyindeki dağlık Guangxi eyaletinde Liuzhou Orman Şehri üzerinde çalışmalar sürüyor.

Liuzhou dünyanın dumandan en çok etkilenen şehirlerinden biri, bu nedenle Boeri'nin çalışmalarına ev sahipliği yapmak üzere seçildi.

Liuzhou Orman Şehri, 40 bin ağaç ve 100'den fazla farklı türden bir milyondan fazla bitkinin yanı sıra 30 bin kişiye ev sahipliği yapacak.

Kentsel bir organizma olarak tanımlanan kent, her yıl 9000 ton karbondioksit ve 50 tondan fazla mikro partikül emecek şekilde tasarlandı. Amaç, karbon emisyonlarıyla mücadelenin yanı sıra hava kalitesinin iyileştirilmesine de yardımcı olabilmek.