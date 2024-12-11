Dünyanın ilk elmas pilleri: Binlerce yıl enerji sağlıyor!

Yayınlanma: 11.12.2024 - 15:24

Güncelleme: 11.12.2024 - 15:24

İngiltere merkezli Birleşik Krallık Atom Enerjisi Kurumu (UKAEA) ve Bristol Üniversitesi’nden bilim insanları, radyoaktif karbon-14 izotopunun elmas kristal içinde güvenli bir şekilde hapsedildiği bir “elmas pil” geliştirdiklerini duyurdu. Bu yeni teknoloji, geleneksel pillerin ömrünü katbekat aşarak binlerce yıl dayanabilme potansiyeline sahip. Uzmanlar, bu uzun ömürlü güç kaynağının tıbbi implantlar, uzay araçları, uydular ve bakımın zor olduğu uzak sensörler gibi kritik alanlarda çığır açabileceğini belirtiyor.

RADYASYONLA BESLENEN ENERJİ KAYNAĞI

Geliştirilen elmas pil, karbon-14’ün radyoaktif bozunmasıyla yayılan beta parçacıklarını elektriğe dönüştürür. Betavoltaik etki olarak adlandırılan bu süreç, güneş panellerinin ışığı elektriğe dönüştürme prensibine benzer, ancak burada kaynak ışık yerine radyoaktif bozunmadır. Karbon-14 izotopunun yarı ömrü yaklaşık 5.730 yıl olduğundan, pilin güç üretme kapasitesi yüzyıllar boyunca yavaş yavaş azalsa da binlerce yıl boyunca enerji sunabilir. Bu durum, düzenli bakım veya pil değiştirme imkanının olmadığı tıbbi implantlar ya da uzay teknolojileri için büyük avantaj sağlıyor.

TIBBİ CİHAZLARDAN UZAY ARAÇLARINA GENİŞ KULLANIM ALANI

Elmas piller, göz implantları, işitme cihazları, kalp pilleri gibi insan vücudunda uzun süre boyunca çalışması gereken tıbbi cihazlar için devrim niteliğinde bir çözüm sunabilir. Ayrıca uzay araçları, uydular ve uzak sensör istasyonları gibi erişimi zor alanlarda sürekli enerji kaynağına ihtiyaç duyan sistemlerde uzun ömürlü bir güç sağlayıcı olarak kullanılabilir. Böylece bakım masrafları, lojistik zorluklar ve pil değiştirme sorunları büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TEKNOLOJİ

Bilim insanlarına göre, elmas yapısı radyoaktif karbon-14’ü güvenli bir şekilde hapseder. Diamond (elmas), bilinen en sert maddelerden biri olduğundan, radyasyonu dışarı sızdırmadan içerde tutabilir. Bu durum, insan sağlığı ve çevre açısından teknolojiyi güvenli kılar. Bristol Üniversitesi’nden Neil Fox, bu sayede malzemenin insan tenine veya besin zincirine karışmadan enerji üretebileceğini vurgulayarak, elmasın sağladığı korumanın benzersiz olduğunu belirtiyor.