Dünyanın merakla beklediği Mike Tyson-Jake Paul boks maçının yeni tarihi belli oldu

Eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Mike Tyson ve YouTuber ve dövüşçü Jake Paul'un boks maçının yeni tarihi belli oldu.

Mike Tyson ile Jake Paul, 15 Kasım 2024 tarihinde Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

İkili 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü ringde karşı karşıya gelecekti ancak Tyson'ın geçtiğimiz hafta uçakta rahatsızlanmasının ardından maç ertelendi.

Tyson konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Destekleri ve anlayışları için dünya çapındaki tüm hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ne yazık ki ülserimin şiddetlenmesi nedeniyle doktorum bana dinlenmem ve iyileşmem için antrenmanlarımı birkaç hafta hafifletmem tavsiyesinde bulundu."

Tyson, "Vücudum genel olarak 1990'lardan bu yana olduğundan daha iyi durumda ve yakında tam antrenman programıma geri döneceğim. Jake Paul, bu sana biraz zaman kazandırmış olabilir ama sonunda yine de nakavt olacaksın ve boksun tamamen dışında kalacaksın. Herkese teşekkür ediyorum ve bu yılın sonlarında unutulmaz bir performans sergilemek için sabırsızlanıyorum" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Canlı yayınlar konusundaki hamlelerini artıran Netflix, geçtiğimiz aylarda bu kapsamda Mike Tyson ve YouTuber ve dövüşçü Jake Paul'un boks maçını yayımlayacağını duyurmuştu. Karşılaşmanın normalde 20 Temmuz 2024 tarihinde yapılması bekleniyordu. Fakat platform, geçen hafta yaptığı bir duyuruyla maçın ertelendiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

