Duşakabinler neden hep kirli oluyor? Asıl nedeni ortaya çıktı...

Yayınlanma: 26.04.2024 - 23:26

Güncelleme: 26.04.2024 - 23:26

Uzun ve yorucu bir günün ardından rahatlamak adına yapılan duş temiz gözükmeyen bir duşakabin veya küvet görüntüsü nedeniyle pek de rahatlatıcı olmayabilir. Banyo temizliği ne kadar sık yapılıyor olursa olsun duşakabinlerdeki kirli görünümden kurtulmak bazen mümkün olmuyor. Küvet ve duşakabinlerin hep kirli gözükmesinin nedeni asılda yapılan hatalarda saklı...

YAPILAN DUŞUN ARDINDAN KİRLENMESİ NORMAL...

Ciltteki kirin vücuttan ayrılmasının ardından kir ve sabun köpüğünün burada kalması bakteri ve küf oluşumuna yol açar. Özellikle çok adımlı duşların ardından kullanılan ürünler vücut temizliğini artırsa da banyonun daha kirli olmasına yol açar.

YANLIŞ ÜRÜN KULLANIMINA DİKKAT

Büyük çabalara rağmen küvet veya duşakabin her zaman kirli görünüyorsa, bu doğru temizlik ürünlerinin kullanılmamasından kaynaklanabilir. Banyo temizliğinde kullanılan ürünlerin yanlış oluşu da banyonun temiz olmamasına yol açar.