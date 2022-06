14 Haziran 2022 Salı, 13:53

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evlendi. Uzun bir süredir birlikte olan Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf çifti nikah için Paris'i seçti. Duygu Özaslan'ın eşi Can Maxim Mutaf kimdir, kaç yaşında, nereli?

Can Maxim Mutaf kimdir?

Can Maxim Mutaf 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Can Maxim Mutaf'ın babası Türk annesi Rus'tur. Basketbol hayatına 2006 yılında Fenerbahçe Ülker'de başladı. 2009-2010 sezonunda FMV Işıkspor'da oynadı. 2011-2012 sezonunda Mersin BŞB forması giydi. 2013'te Mersin'de düzenlenmiş olan Akdeniz Oyunları'nda Türkiye A millî basketbol takımında yer aldı. Sırasıyla Pınar Karşıyaka, Trabzonspor Medical Park, Banvit takımlarında oynadı.

21 Aralık 2016 tarihinde Anadolu Efes ve Banvit takımlarının takas anlaşması sonucunda Anadolu Efes takımından Furkan Korkmaz Banvit takımından ise Can Maxim Mutaf 2016-2017 sezonunun geri kalan süresince karşılıklı kiralık olarak takas edildiler. Anadolu Efes takımından Beşiktaş'a transfer olan Mutaf, 2019-2021 sezonunda Frutti Extra Bursaspor'da forma giydi. Mutaf, şu an 2021 yılında transfer olduğu Darüşşafaka Tekfen'de oynuyor.

Can Maxim Mutaf'ın boyu 1.93 m'dir.