Dwayne Johnson'ın kızlarıyla geçirdiği anlar izleyenleri gülümsetti: Makyaj yaptılar!

Yayınlanma: 20.01.2025 - 14:26

Güncelleme: 20.01.2025 - 14:26

ABD'li ünlü oyuncu Dwayne Johnson, kızları Jazzy ve Tia ile keyifli bir anını sosyal medya hesabından paylaştı.

'The Rock' lakaplı oyuncu, vakti kısıtlı olmasına rağmen çocuklarının makyaj yapma isteğini geri çevirmedi.

'Hızlı ve Öfkeli' serisi ve 'Jumanji: Vahşi Orman' gibi yapımlarda güçlü karakterlere hayat veren Johnson, kızlarının kendisine makyaj yaptığı anların videosunu takipçileriyle paylaşarak şunları yazdı:



"Her şey iki kasırgam Jazzy ve Tia'nın, 'Baba sana biraz far sürebilir miyiz?' diye sorması ve benim de, 'Evet ama çabuk ve havalı olsun, çünkü spor salonuna gitmem gerekiyor' dememle başladı."

Dwayne Johnson, paylaşımında ayrıca kızlarının her zaman bu yaşta olmayacağını ve büyüdüklerinde babalarıyla vakit geçirmek istemeyebileceklerini belirtti.

Bu anları eğlenceli bir hatıra olarak saklamak istediğini ifade eden oyuncu, samimi paylaşımıyla takipçilerini hem güldürdü hem de duygulandırdı.

Kızlarıyla geçirdiği bu anlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve hayranlarından yoğun ilgi gördü.