Yayınlanma: 01.06.2024 - 11:30

Güncelleme: 01.06.2024 - 11:30

Dylan Sprouse ve Barbara Palvin isimleri, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Peki, Dylan Sprouse kimdir? Dylan Sprouse olayı nedir?

DYLAN SPROUSE KİMDİR?

Dylan Sprouse, ikiz kardeşi Cole Sprouse ile birlikte çocukluğundan beri oyunculuk dünyasında yer alan Amerikalı bir aktördür. 1992 yılında İtalya'nın Arezzo kentinde doğan Sprouse kardeşler, "The Suite Life On Deck" dizisindeki Zack Martin rolüyle büyük bir çıkış yakalamıştır.Dylan Sprouse, oyunculuk kariyerinin yanı sıra eğitimine de önem vermiştir.

New York Üniversitesi'nin Gallatin School of Individualized Study programında Video Oyun Tasarımı bölümünden mezun olan Sprouse, oyunculuğa ara vermeden eğitimini tamamlamıştır."The Suite Life On Deck" dizisiyle büyük bir üne kavuşan Dylan Sprouse, bu karakterle Disney'in diğer projelerinde de yer almıştır. 2017 yılında "Dismissed" filmiyle sinema dünyasına adım atan Sprouse, oyunculuk kariyerine farklı projelerle devam etmektedir.

DYLON SPROUSE, BARBARA PALVIN OLAYI NEDİR?

Uzun yıllardır birlikte olan ve ilişkilerini evlilikle taçlandıran Sprouse ve Palvin çifti, sosyal medyada takip edilen önemli çiftlerden biriydi. Gündemde yer alan haberlere göre Sprouse, Palvin'i 17 yaşında bir yayıncıyla aldattı.