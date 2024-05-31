Yayınlanma: 31.05.2024 - 17:24

Güncelleme: 31.05.2024 - 17:24

Oyunculuk ve şarkıcılık yapan Öykü Gürman, yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Öykü Gürman kimdir? Öykü Gürman kaç yaşında, nereli?

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?

Öykü Gürman, 4 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Trabzonlu olan Öykü Gürman, ilkokulu Özel Efdal Ana ve İlkokulunda bitirdi.

Ortaokulu İstek Vakfı Acıbadem Lisesi’nde bitiren Öykü Gürman, 2001’de Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2001’de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını kazanarak müzik eğitimini şan ve keman dersleri alarak sürdürdü.

2015’te Yavuz Bingöl ile evlendikten 1 yıl sonra 2016’da boşanan Öykü Gürman, şimdiye dek 4 film ve dizide oynadı. Müziğini de yaptığı dizilerden Sen Anlat Karadeniz'de Asiye Kaleli karakterini canlandıran Öykü Gürman, 1.69 metre boyunda, 53 kilo ve Aslan burcudur.