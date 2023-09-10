Ünlü oyuncu Ecem Karavus'tan 'şiddet' itirafı: 'Ailemden 50 gündür psikolojik ve ekonomik şiddet görüyorum'

Yıllar önce rol aldığı Pis Yedili dizisiyle tanınan genç oyuncu Ecem Karavus, bir video çekerek ailesinden psikolojik şiddet gördüğünü söyledi. "Aile içi psikolojik ve ekonomik şiddetin çok kötü bir örneğini yaşıyorum. 50 gündür kişisel eşyalarıma ve engelli kedilerime ulaşamıyorum" diyen oyuncuya, ünlü isimlerden destek yorumları geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2023 - 09:04
Ünlü oyuncu Ecem Karavus'tan 'şiddet' itirafı: 'Ailemden 50 gündür psikolojik ve ekonomik şiddet görüyorum'
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Pis Yedili ve Dinle Sevgili dizilerinde rol alan gen oyuncu Ecem Karavus, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda 50 gündür ailesinden psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğünü söyledi.

"ZORBALIKLA MÜCADELE MAKYAJI YAPACAĞIM"

Makyaj yaptığı bir video yayımlayan Ecem Karavus şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba arkadaşlar, Bugün size muhteşem cildimle harika bir makyaj videosu çekmek isterdim, ama sizlerin gözünde bizi koyduğunuz yerde bambaşka hayatlar yaşayabiliyoruz. Bu sefer zorbalıkla mücadele makyajı yapacağım. Daha doğrusu şiddetle mücadele edemeyen suratımı düzeltmeye çalışma makyajı..."

"PSİKOLOJİK VE EKONOMİK ŞİDDETİN EN KÖTÜ ÖRNEĞİNİ YAŞIYORUM"

"Dünyanın her yerinde özellikle bu ülkede birçok kadının maruz kaldığı aile içi psikolojik ve ekonomik şiddetin çok kötü bir örneğini yaşıyorum. Bu makyaj için imkanları kısıtlı çünkü 50 gündür kişisel eşyalarıma ve gözüm gibi baktığım engelli kedilerime ulaşamıyorum. Bir insanı felaketten çıkmış gibi bırakmak safi kötülüğün bir göstergesi. Hayatım boyunca he iyilikle, canlara dokunmaktan beslendim. Ben kadın hakları için ailemi bile karşıma aldım. Unutmayın ki yaşanan hiçbir şey sizinle ilgili değil, sadece şanssız bir zaman diliminde çok kötü insanlara denk geldiniz. Bir yerlerde susmak zorunda olduğunuzu biliyorum. Yalnız değilsiniz, susmayın!"

Oyuncunun paylaşımına Ceren Hindistan, Melis İşiten, Sebile Ölmez ve Ümit Karalar gibi birçok isimden destek yorumu geldi.


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