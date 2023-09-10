Ünlü oyuncu Ecem Karavus'tan 'şiddet' itirafı: 'Ailemden 50 gündür psikolojik ve ekonomik şiddet görüyorum'
Yıllar önce rol aldığı Pis Yedili dizisiyle tanınan genç oyuncu Ecem Karavus, bir video çekerek ailesinden psikolojik şiddet gördüğünü söyledi. "Aile içi psikolojik ve ekonomik şiddetin çok kötü bir örneğini yaşıyorum. 50 gündür kişisel eşyalarıma ve engelli kedilerime ulaşamıyorum" diyen oyuncuya, ünlü isimlerden destek yorumları geldi.
Pis Yedili ve Dinle Sevgili dizilerinde rol alan gen oyuncu
Ecem Karavus, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda 50 gündür ailesinden psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğünü söyledi.
"ZORBALIKLA MÜCADELE MAKYAJI YAPACAĞIM"
Makyaj yaptığı bir video yayımlayan Ecem Karavus şu
ifadeleri kullandı:
"Merhaba arkadaşlar, Bugün size muhteşem cildimle
harika bir makyaj videosu çekmek isterdim, ama sizlerin gözünde bizi koyduğunuz
yerde bambaşka hayatlar yaşayabiliyoruz. Bu sefer zorbalıkla mücadele makyajı
yapacağım. Daha doğrusu şiddetle mücadele edemeyen suratımı düzeltmeye çalışma
makyajı..."
"PSİKOLOJİK VE EKONOMİK ŞİDDETİN EN KÖTÜ ÖRNEĞİNİ
YAŞIYORUM"
"Dünyanın her yerinde özellikle bu ülkede birçok
kadının maruz kaldığı aile içi psikolojik ve ekonomik şiddetin çok kötü bir
örneğini yaşıyorum. Bu makyaj için imkanları kısıtlı çünkü 50 gündür kişisel
eşyalarıma ve gözüm gibi baktığım engelli kedilerime ulaşamıyorum. Bir insanı
felaketten çıkmış gibi bırakmak safi kötülüğün bir göstergesi. Hayatım boyunca
he iyilikle, canlara dokunmaktan beslendim. Ben kadın hakları için ailemi bile
karşıma aldım. Unutmayın ki yaşanan hiçbir şey sizinle ilgili değil, sadece
şanssız bir zaman diliminde çok kötü insanlara denk geldiniz. Bir yerlerde
susmak zorunda olduğunuzu biliyorum. Yalnız değilsiniz, susmayın!"
Oyuncunun paylaşımına Ceren Hindistan, Melis İşiten, Sebile Ölmez ve Ümit Karalar gibi birçok isimden destek yorumu geldi.
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