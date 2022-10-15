Ebru Yaşar, maden faciası nedeniyle konserini iptal etti
Bartın’ın Amasra ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen maden patlaması nedeniyle şarkıcı Ebru Yaşar, Denizli konserini ileri bir tarihe erteledi.
Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 madencinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Türkiye'yi yasa boğan haber sonrası şarkıcı Ebru Yaşar, Denizli konserini ileri bir tarihe erteledi.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eskişehir’de yaptıracağı hatıra ormanı için 15 Ekim’de (bugün) Denizli Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak olan ünlü şarkıcı, Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması nedeniyle konserini ileri bir tarihte gerçekleştirecek.
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