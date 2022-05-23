Ece Erken'den 'Benan Kocadereli' tepkisi: Zavallısınız!
Ocak ayında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle sarsılan Ece Erken, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de dünyaevine girmiş ve evlilik haberini "Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurmuştu.
Nikah masasına oturduktan sadece yedi ay sonra Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi, avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu Yeşilköy'de bulunan balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, şimdilerde zor günleri atlatmaya çalışıyor.
"BİZ GÖNÜLDEN BAĞLIYDIK, ÖYLE KALACAĞIZ"
Geçtiğimiz ay eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirası ile ilgili kararını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan ünlü isim, şu sözleri söylemişti:
"Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla."
Reddi miras yapan ve soyadını da sosyal medyadan silen Ece Erken, ölen eşiyle bir pozunu paylaştı. Erken paylaşıma "Bizimkisi bir aşk hikayesi" yazdı.
"O KADAR BOŞ, O KADAR ZAVALLI GELİYORSUNUZ Kİ..."
Bir takipçi ise bu paylaşıma "Ay Allah'ım yeter artık. İlk eşi ne yapsın 15 yıllık bir evliliği var" yorumunda bulundu. Ece Erken kendisine Benan Kocadereli'nin hatırlatılmasına kızdı ve paylaşıma şu yanıtı verdi:
"Ne yapayım üzülmeyeyim mi 15-20 yıl geçmedi diye? Veya sevgili yapayım bir sürü, üzülmeyeyim nasıl arzu ederdiniz? İnanın o kadar boş o kadar zavallı geliyorsunuz ki gerçekler ortadayken"
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