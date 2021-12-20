Levent Üzümcü: 'Kur'an hükmüyle ülke yönetmeye kalkmak açık bir suçtur'
İlim Yayma Ödülleri adlı bir etkinlikte konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Müslüman olarak Nas'lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim" diye konuştu. Faiz indirimine devam edileceğini belirten Erdoğan'ın açıklamalarının ardından ise dolar ve euro yeni rekorla güne başladı. "Kur'an hükmüyle ülke yönetmeye kalkmak açık bir suçtur" diyen Levent Üzümcü ise söz konusu politikaya tepki gösterdi.
Hükümetin ekonomi politikası ve faiz indirimleriyle TL'de rekor değer kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri adı verilen bir etkinlikte konuştu.
Erdoğan, "Kurda yaşanan dalgalanmaları bu çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor. Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak Nas'lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu" dedi.
Bununla birlikte dolar ve Euro yeni haftanın ilk günüyle birlikte yeniden tırmanışa geçti. Sabah saatlerinde güne yeni rekorla başlayan Dolar/TL kuru 18 TL eşiğine dayandı. Euro/TL ise 19,84 seviyesinde işlem gördü.
LEVENT ÜZÜMCÜ: AÇIK BİR SUÇ
Faiz indirimine devam edileceğini belirten ve açıklamalarında faiz indirimlerinin sebebini Nas'a dayandıran Erdoğan'a bir tepki tiyatrocu Levent Üzümcü'den geldi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Üzümcü, "Kur'an hükmüyle ülke yönetmeye kalkmak açık bir suçtur" dedi.
Üzümcü, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kur’an hükmüyle ülke yönetmeye kalkmak, anayasamızı ihlâl etmek suretiyle laik ve demokratik ülkemizi şer’i hükümle yönetmeye ve anayasamızın 1. maddesini yok etmeye yönelik açık bir suçtur."
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