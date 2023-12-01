Ünlü oyuncu Eda Ece’nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ünlü basketbolcu Buğrahan Tuncer’le geçtiğimiz aylarda görkemli bir düğünle evlenen oyuncu Eda Ece, bebeğini kucağına alacağı günü heyecanla bekliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2023 - 10:22
Ünlü oyuncu Eda Ece’nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
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Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren ünlü oyuncu Eda Ece, geçen haziran ayında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturdu.

Ünlü oyuncu yaz sonunda bebek beklediği haberiyle gündeme gelmişti.  

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Hamileliğinin 4. ayında olan oyuncunun bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin bir kızları olacak.


Eda Ece Buğrahan Tuncer Yasak Elma

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