Eddie Redmayne: "Trans kadın rolü oynamam hataydı"

23 Kasım 2021 Salı, 00:00

"Her Şeyin Teorisi" filminde fizikçi Stephen Hawking'i canlandırdığı performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'ne layık görülen oyuncu Eddie Redmayne, ikinci Oscar adaylığını aldığı 2015 yapımı "Danimarkalı Kız" (Danish Girl) hakkında konuştu.

39 yaşındaki İngiliz oyuncu, 21 Kasım Pazar günü Sunday Times'a verdiği röportajda, "O filmi iyi niyetlerle yaptım ama bence bu bir hataydı" şeklinde konuştu.

'ROL BUGÜN TEKLİF EDİLSEYDİ KABUL ETMEZDİM'

Beyazperde'nin haberine göre, Redmayne, The Sunday Times'a verdiği röportajda, öncü transseksüel kadın Lili Elbe'yi en iyi niyetleriyle canlandırdığını fakat bugün, bunun bir hata olduğunu kabul ettiğini belirtti.

Oyuncu, "Bugün olsa o rolü kabul etmezdim. O filmi çok iyi niyetlerle yaptım ama hataydı. Oyuncu seçimiyle ilgili yaşanan hayal kırıklığının en büyük nedenlerinden biri de masada daha fazla seçenek bulunmamasıydı. En başından itibaren düzgün bir zemin olmadığı sürece bu tartışmaları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

David Ebershoff'un aynı adlı kitabından uyarlanan ve ressam çift Lili Elbe ve Gerda Wegener'in hayatını anlatan film, Lili'nin içindeki kadın kimliğini keşfetmesini ve ilk cinsiyet değiştirme operasyonlarından birini geçirmesini merkezine alıyor.

Film, yayınladığı dönemde, Lili'yi transseksüel bir oyuncunun canlandırması gerektiğine yönelik eleştiriler almıştı.