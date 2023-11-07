Edebiyatta yılın en iyileri belli oldu

Yayınlanma: 07.11.2023 - 19:34

Güncelleme: 07.11.2023 - 19:34

Yazın dünyasının en canlı alanlarından öykü dalında yılın en iyilerinin ödüllendirildiği Muratpaşa Belediyesi’nin 8. Antalya Edebiyat Günleri, 16-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda panel, söyleşi, imza günleriyle Antalya’nın edebiyatla, edebiyatın Antalya’yla buluşacağı etkinlikte yılın ödülleri de belli oldu.

Antalya Edebiyat Günleri Onur Ödülleri bu yıl Erendiz Atasü ve Ali Cengizkan’ın oldu. Seçici Kurul, En İyi Öykü Kitabı ödülünü ise “Sardunyaların Kışı” kitabıyla Şenay Eroğlu Aksoy’a verdi. Sardunyaların Kışı, “Yaşamın çelişkilerine dokunurken, örtük olan hakikati okura öykü estetiği içinde cesurca aktarabilmesi” gerekçesiyle ödüle layık görüldü.

En İyi İlk Öykü Kitabı ödülünü ise Okşan Mağara ve Aslıhan Duman paylaştı. Mağara, “Kendine Ait Bir Oda Bir Salon” adlı öykü kitabıyla “Yaşamı yeniden üretirken, gerçeklikle bağını koparmadan ve parodileştirmeye yaklaşmadan ironiyi metninde güçlü bir biçimde kurabilmesi” gerekçesiyle ödüle layık görüldü. Aslıhan Duman ise “Gün Doğusundan Kopan Hikayeler” isimli öykü kitabında “Kurduğu öykü diliyle Orta Asya’nın kadim zamanlarına karşı okuru uzun bir yolculuğa çıkarması” gerekçesiyle ödülün sahibi oldu.

8. Antalya Edebiyat Günleri’nde yılın en iyilerine ödüllerinin takdim edileceği tören, 17 Kasım Cuma saat 20.00’de Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Gecede, Vedat Sakman da sahne alacak.