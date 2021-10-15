Erşan Kuneri dizisinde sürpriz isim
Cem Yılmaz'ın Netflix için çektiği Erşan Kuneri dizisinde sürpriz bir isim rol aldı. Yılmaz'ın yakın arkadaşı, trafik kazasında hayatını kaybeden usta oyuncu Erdal Tosun'un kızı Kiraz Tosun, Erşan Kuneri dizisinde izleyicilerle buluşacak.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz şu günlerde ilk dizi projesi Erşan Kuneri’nin montajıyla ilgileniyor.
Dijital yayın platformu Netflix’te seyirciyle buluşacak olan proje Uraz Kaygılaroğlu, Çağlar Çorumlu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Özkan Uğur ve Necip Memili gibi ünlü oyuncularıyla da adından söz ettiriyor.
Merakla beklenen dizide bir de sürpriz isim yer alıyor. 2016 yılında böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyalize girmek için Levent’e giderken Sarıyer’de geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrılan Erdal Tosun’un kızı Kiraz Tosun da rol aldı.
Erdal Tosun ile Cem Yılmaz yakın arkadaşlığıyla biliniyordu.
Medyaradar'da yer alan habere göre; Kiraz Tosun Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümü mezunu.
Ailesinin izinden giden genç oyuncu geçen yaz Erşan Kuneri’nin setinden bir kareyi “Zeyna setinden anılar” esprisiyle yayınladı.
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