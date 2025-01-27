Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram babasına seslendi: 'Görecek günler var daha'

Geçirdiği talihsiz kaza sonrası tedavi gören Edip Akbayram’ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Kızı Türkü Akbayram, babasına duygusal bir mesajla seslendi. Akbayram, "Haydi canım babam, görecek günler var daha" ifadelerini kullandı.

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram babasına seslendi: 'Görecek günler var daha'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 10:47

9 Ocak’ta evinde düşerek iç kanama geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçı Edip Akbayram, iki kez ameliyat edilmişti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden 75 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından babasına duygu dolu bir mesaj gönderdi. Akbayram, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Babam, beni bu parka getirirdi. Şimdi ben kızımı getiriyorum. Ve gökyüzüne bakıp diliyorum ki, diyorum ki; ‘Haydi canım babam, görecek günler var daha."


Etiketler: #Edip Akbayram #Türkü Akbayram

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