Edip Akbayram'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Yoğun bakımda tedavisi devam eden usta sanatçı Edip Akbayram için eşi Ayten Akbayram'dan yeni açıklama geldi.

Edip Akbayram'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2025 - 17:15

Usta sanatçı Edip Akbayram, iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmasının ardından 2 kez ameliyat olmuştu.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin eşinden yeni açıklama geldi. 

Usta sanatçının eşi Ayten Akbayram, "Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah" ifadelerini kullandı.



Etiketler: #Edip Akbayram #Türkü Akbayram

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