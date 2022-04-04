Farah Zeynep Abdullah'tan '40 milyon TL' iddialarına yanıt: 'Geri zekalı bir haber'
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminden 40 milyon TL kazandığına dair iddiaları yalanladı. Twitter'dan bir paylaşım yaparak sitem eden Abdullah, "Ayıp ve uydurma bir haber. Bunu yapan zamanı bol olan insan kimmiş ona da bakacağım" dedi.
'Acıların Kadını' albümüyle satış rekoru kıran arabesk-fantezi sanatçısı Belgin Sarılmışer'in canlandırıldığı Bergen filmi geçen 4 Mart'ta vizyona girdi. Şimdiye dek 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlenen yapımdan 142 milyon 836 bin 200 lira hasılat elde edildi.
Son olarak filmin hem başrol oyuncusu hem de ortak yapımcısı olan Farah Zeynep Abdullah'ın ise 40 milyon lira kazandığı ileri sürüldü. Kısa sürede sosyal medyaya damga vuran haberlere Farah Zeynep Abdullah'tan cevap gecikmedi.
"GERİ ZEKALI BİR HABER"
Twitter'dan yaptığı paylaşımla haberi yalanlayan Abdullah, "Bugün yine geri zekalı bir haber çıkmış hakkımda, çok hastaydım da valla bir şey de yazmadım ama gereksiz. Ayıp ve uydurma bir haber. Bunu yapan zamanı bol olan insan kimmiş ona da bakacağım yarın. Kaynağını da merak ettim gerçi üstüne oturduğu kaba et olduğunu tahmin ediyorum" dedi.
"GAZETECİLİK ANLAYIŞININ GELDİĞİ NOKTA..."
Bergen filminin yapım şirketi Orchestra Content de iddiaları yalanladı. Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bir gazetede gazetecilik etiği dikkate alınmaksızın muhataplarına doğrulatmaksızın yayımlanan Orchestra Content ve Bergen Filmi başrol oyuncumuz Farah Zeynep Abdullah hakkında yanlış bir kanaat oluşturan yalan haberin bütün gazetelerde de aynı etik dışı davranışla yayımlandığını üzülerek gördük.
Kopyala yapıştır yoluyla, yanlış olduğu halde, akla mantığa uymadığı halde doğrulatma gereksinimi duyulmaksızın basında her yerde yayımlanan haber gerçeği yansıtmamaktadır.
Orchestra Content olarak gazetecilik anlayışının geldiği noktadan esef duyuyor, bu anlayışın bir parçası olan bütün basını kınıyoruz."
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